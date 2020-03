Woede om 'glurende' controleurs: 'Ik kwam naakt uit de douche'

Pieter en Bianca Hoogervorst kochten eind 1999 hun vakantiehuisje op Dennenrhode. 'Toen hebben we ook gelijk een ontheffing aangevraagd om hier permanent te mogen wonen', vertelt Pieter Hoogervorst.

Hij bladert ondertussen in een dikke ordner vol papieren. 'Kijk, dit is het eerste mailtje dat we stuurden. De gemeente gaf destijds die ontheffingen, dus wij wilden er ook een.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het echtpaar werd met een kluitje in het riet gestuurd. 'Daar hadden we toen direct bovenop moeten zitten', baalt hij nu nog zichtbaar. 'Doordat we toen die ontheffing hebben gekregen, is alle ellende begonnen.'

In 2003 kreeg hij te horen dat permanente bewoning niet was toegestaan. 'We hebben daarna een tijd ergens anders ingeschreven gestaan, maar wel hier gewoond. Daar hoorde je niets over.' Hij beseft dat ze daarmee tegen de regels hebben gehandeld.

'Ze klimmen gewoon over het hek'

In 2016 begint de gemeente met controleren op illegale permanente bewoning. 'Een deel van de bewoners heeft wel een ontheffing gekregen', weet Pieter Hoogervorst. 'Maar een ander deel niet. En nu komen controleurs regelmatig op het vakantiepark, om te kijken welke huisjes bewoond worden.'

En juist die controles veroorzaken veel ellende. 'Ze klimmen hier gewoon over het hek heen, of we nou thuis zijn of niet, en gluren door de ramen', vertelt Pieter. Bianca vult aan: 'Ik kwam uit de douche gelopen - naakt natuurlijk - en toen stond er zo'n controleur van de gemeente door de ramen te gluren. Blijkbaar kan ik niet eens in mijn eigen vakantiehuis veilig douchen.'

Ik voel me net een tweederangs burger Bewoner Coby Schalke

Ook anderen op het vakantiepark hebben nare ervaringen met de controleurs. 'Ze liggen hier gewoon in de bosjes', vertelt Rachel. Ze woont in Amsterdam, maar komt regelmatig in het weekend naar Elburg, om te genieten van hun vakantiehuisje. 'Dan denken we dat er inbrekers zijn, maar zijn het die controleurs.'

Coby Schalke heeft een ontheffing om permanent op het park te wonen. 'Maar dat maakt die controleurs niet veel uit. Ik voel me net een tweederangs burger, zoals we begluurd en behandeld worden.'

Huurders komen niet terug

Rik Stange woont ook legaal op het park, en verhuurt een aantal chalets. 'Gewoon, aan mensen die een weekje vakantie vieren. Maar als er 's ochtends om half zeven controleurs aanbellen, is dat natuurlijk niet prettig. Die mensen komen hier niet terug', deelt hij zijn ervaringen. 'We worden bang voor de controleurs. Er zijn zelfs mensen die hier wel aanwezig zijn, maar constant hun gordijnen dichthouden, uit angst voor glurende controleurs.'

Daarnaast begrijpt niemand de keuzes van de controleurs. 'Ze komen niet bij elk huisje', vertelt Stange. 'Ik weet van meer mensen die hier permanent wonen, maar die nooit gecontroleerd worden. Die willekeur geeft een raar gevoel.' Ook Schalke ziet dat niet iedereen gecontroleerd wordt. 'Maar waarom dat is, durf ik niet te zeggen.'

Beide bewoners weigeren aan te wijzen welke mensen niet gecontroleerd worden. 'We hebben het gezellig met elkaar op het park, ik ga niemand verlinken', lacht Stange.

Geschrokken wethouder

Stange heeft de verhalen ook gedeeld met wethouder Sneevliet. Die reageert geschokt. 'Ik had niet verwacht dat het zo heftig zou zijn. Uiteraard heb ik navraag gedaan, en het blijkt dat we heel streng moeten zijn, omdat een zaak anders juridisch geen stand houdt.' Toch wil ze wel verandering. 'Ik zou het ook niet prettig vinden als ik lekker van mijn weekend zit te genieten, en er dan ineens zo'n 'knuppel' achter me zou staan.'

Ze heeft haar telefoonnummer daarom aan de bewoners van het vakantiepark gegeven. 'Als er weer zo'n onprettige situatie is, mogen ze mij gelijk bellen. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk wel om dat we in beeld krijgen wat er gebeurt.'

Wij gaan ons geluk elders beproeven Bewoonster Bianca Hoogervorst

De ogenschijnlijke willekeur is volgens Sneevliet wel te verklaren. 'We huren die controleurs in via een extern bedrijf. We hebben budget om 15 woningen per keer te controleren. Pas als we zeker weten of zo'n woning wel of niet bewoond wordt, kunnen we die van de lijst afstrepen, en is de volgende aan de beurt.'

Voor Pieter en Bianca Hoogervorst zijn de maatregelen te laat. 'Wij hebben ons huisje verkocht', zegt Pieter. 'We hebben niet het idee dat we op deze plek nog gelukkig kunnen worden, met de constante dreiging van een controleur in de tuin.

Bianca durft al niet meer in de tuin te genieten van de zon, en we hebben speciaal gordijnen aangeschaft om te voorkomen dat iemand gewoon naar binnen kan gluren. Wij gaan ons geluk elders beproeven.'

Zie ook: Riet (76) krijgt boete van 15.000 euro na hartoperatie