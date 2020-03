Bronckhorster inwoners met afstand tot arbeidsmarkt klaargestoomd voor betaald werk

De gemeente Bronckhorst is twee maanden geleden gestart met de werkcarrousel. Dat is een leerwerkcentrum in een industriepand op het bedrijventerrein in Zelhem. Hier worden mensen die een vrij forse afstand tot de arbeidsmarkt hebben, geholpen.

'We hebben dit centrum een paar maanden geleden opgericht', vertelt wethouder Willem Buunk van de gemeente Bronckhorst. 'We zijn een tikkie eigenwijs en we willen onze eigen koers varen.'

Bouwen aan werkritme

'De mensen doen hier licht productiewerk', legt Eddy Gelhever van reïntegratiebedrijf Meesterwerk Werkprojecten uit. Het bedrijf helpt de mensen in hun zoektocht naar een vaste baan. 'Ze bouwen hier weer werkritme op, voor de statushouders zijn er taalcursussen.

Nu nog worden veel werkzaamheden verricht van groothandels, maar het is de bedoeling dat de komende drie jaar alleen maar lokale bedrijven werk leveren.

Morele verplichting

Eén van de bedrijven die dat al doet is Print2Pack uit Vorden. De bundeltjes met folders die vandaag gebundeld worden komen ook van dit bedrijf. 'Kijk we willen als ondernemer allemaal geld verdienen, maar ik vind dat we ook een morele verplichting hebben om deze doelgroep aan werk te helpen', zegt Rob van Dijk van Print2Pack.

De werkzaamheden voor het Vordense bedrijf worden nu nog in Zelhem gedaan. Toch heeft ook Rob hulp nodig om deze doelgroep uiteindelijk in zijn eigen bedrijf aan het werk te hebben en daar helpt het reïntegratiebedrijf bij. 'Wij moeten onze bedrijfsvoering gewoon doorzetten en Meesterwerk heeft de kennis die wij niet hebben.' 'Wij werken met jobcoaches', legt Gelhever uit. 'Dat zijn mensen die hier met de mensen werken, maar die ook op de vloer bij de bedrijven helpen.'

Doel: 60 procent uit de uitkering

Als je nu rondkijkt in het industriepand lijkt het een beetje op de ouderwetse sociale werkplaats. 'Maar dat is het nadrukkelijk niet', zegt Gelhever. 'De mensen zijn hier drie tot zes maanden en daarna moeten ze uitstromen naar werk.'

En dat is ook precies het doel van de gemeente. 'We zitten in een economisch aantrekkelijke tijd', legt wethouder Willem Buunk van de gemeente Bronckhorst uit. 'Bedrijven hebben personeel nodig en met dit project willen we de doelgroep die een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft stimuleren.'

In drie jaar tijd wil de gemeente dat zestig procent van de doelgroep uit de uitkering komt. 'Het hebben van werk is ook voor deze mensen belangrijk. Ze kunnen zelfstandig leven, zich ontwikkelen en ze bouwen een eigen netwerk op. Dit alles zorgt voor een trots gevoel.'

Eerste succesverhaal is een feit

Eén van de mensen is al doorgestroomd naar een echte baan. 'Hij heeft het heftruckcertificaat gehaald en er is nog iemand die bijna een echte baan heeft. En dat is wat we willen', legt wethouder Willem Buunk uit. 'Ja', vult Ali aan. 'Ik wil graag werken, want thuiszitten, dat is ook niets.'

