De 'Rauter-ramp', een beschrijving van de aanslag bij Woeste Hoeve

Het boek 'Ik draag u op...' uit het najaar van 1945 legt uitgebreid uit hoe de vermeende aanslag op Polizeiführer en hoogste SS'er in Nederland Hanns Rauter in zijn werk zou zijn gegaan. In het boek staan enkele foto's van politiefotograaf Jan Muda en een situatieschets met de voornamen van de aanslagplegers bij Woeste Hoeve in de nacht van 6 op 7 maart 1945.

De aanslagplegers zouden uit zijn geweest op een Duitse vrachtwagen om een lading vlees op de Veluwe buit te maken. Vanwege het zware motorgeluid van de BMW van Rauter dachten de verzetsmannen dat er een truck in aantocht was. 'Het is nu ongeveer half één in den nacht. Sepp ontsteekt een het lampje om de wagen het stopsignaal te geven. De wagen komt aanrijden en tracht om het lampje heen te zwenken door zich naar de linkerzijde van het wegdek te begeven. Als de inzittenden echter in het licht der koplampen de uniform zien van Oberscharführer der SS sturen ze naar de rechterhelft van het wegdek en stoppen ze precies voor de lamp.'

De verzetsmensen hebben Duitse uniformen aan maar hun nachtelijke aanwezigheid op de openbare weg wekt toch argwaan bij Rauter en de andere drie inzittenden. De Polizeiführer heeft nota bene zelf verordonneerd dat er na zonsondergang geen auto's meer mogen worden aangehouden.

'Was ist den los Mensch, wissen Sie denn nicht wer wir sind ?'

Eén van de Duitsers grijpt naar zijn wapen en zou hebben geroepen: 'Was ist den los Mensch, wissen Sie denn nicht wer wir sind?' Ook de andere inzittenden grijpen nu naar pistool of machinegeweer.

'Geert' roept hen toe niet te schieten en uit te stappen. Dat negeren de Duitsers, waarop de verzetsman op de motorkap springt en twee keer schiet en dan om de BMW heen rent. 'De beide mannen achterin brengen nu hun machinepistolen aan de schouder, klikken het wapen op scherp'. Geert schiet opnieuw en 'op hetzelfde oogenblik roept hij tot zijn mannen het commando: Vuur!'.

Meer dan 200 schoten afgevuurd

Er zouden meer dan 200 schoten op de wagen en de inzittenden zijn afgevuurd. Rauter zit waarschijnlijk op de bijrijdersstoel, wordt geraakt, maar houdt zich dood. De chauffeur en de mannen op de achterbank overleven niet. 'Al had het dus in het geheel niet in de bedoeling gelegen een werkelijke aanslag te plegen, als reactie op de oogenblikken van groote spanning slaakt dan één van de mannen nu hij ziet dat de bemanning van de wagen geen weerstand meer biedt, de verzuchting: 'We hebben ze, die honden !'.

Bloedige wraak in heel het land

Een naderende vrachtwagen zorgt ervoor dat de verzetsmannen zich verschuilen. Het blijkt een Duitse truck die kort stopt en dan verder rijdt. Een tweede auto zorgt ervoor dat de groep definitief vertrekt. Het Duitse Rode Kruis haalt later op de dag een zwaargewonde Rauter uit de wagen en brengt hem naar een kriegslazarett in Apeldoorn. De SS'er herstelt en neemt bloedig wraak.

Op de plek van de 'aanslag' worden 117 politieke gevangenen vermoord en als afschrikwekkend voorbeeld langs de kant van de weg gelegd. Ook op andere plaatsen in Nederland worden verzetsmensen en andere mannen die vastzitten geëxecuteerd, in totaal zou het om tussen de 250 en 300 personen gaan.

De 117 slachtoffers van de wraakactie van Rauter worden zaterdag 7 maart om 12.30 uur herdacht bij het Monument bij Woeste Hoeve.

