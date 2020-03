'Arnhem onwaardige' gymzaal wordt na jaren touwtrekken toch vervangen

Volkshuisvesting gaat de bouw realiseren. De gemeente springt financieel bij, en er wordt gerekend op provinciale subsidie. Ook moet Arnhem het buurthuis voor minimaal tien jaar huren. Maar dat zou voor die periode een 'dringend gewenste voorziening' zijn in de wijk.

Ruim een miljoen euro

Daarmee is het project volgens de gemeente binnen budget te realiseren, maar financiële details zijn er nog niet. Eerder werd hiervoor ruim een miljoen euro aan gemeentelijke bijdrage beschikbaar gesteld.

'Als in een Oostblokland'

De gymzaal uit 1955 is nodig aan vervanging toe. Daar is men het al jaren over eens. Toenmalig PvdA-raadslid Talip Aydemir (nu fractievoorzitter van DENK Verenigd Arnhem) stelde er in 2013 al vragen over. Hij vergeleek de situatie met die in een 'Oostblokland' en sprak over 'onbereikbare EHBO-koffers' en 'defecte toiletten'.

Maar hoeveel wethouders zich er sindsdien ook mee bemoeiden, het kwam maar niet rond. Financiële onzekerheid en de vraag of het naastgelegen wijkcentrum De Hobbit direct in de nieuwbouwplannen meegenomen kan worden, lagen hieraan ten grondslag. Maar daar lijkt nu dus een oplossing voor te zijn gevonden door wethouder Hans de Vroome.

'Erg teleurgesteld'

D66, PvdA, ChristenUnie en de SP hadden nog een debatverzoek uitstaan vanwege de steeds oplopende vertraging. Maar de brief van De Vroome is geen reden om dat in te trekken. 'Zeker niet', zegt D66-raadslid Mattijs Loor. 'Ik ben erg teleurgesteld over de vertraging die de afgelopen twee jaar is opgetreden. Ik hoop dat we vanaf nu het beoogde tempo wel vasthouden.'

De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Daarna moeten deze door de betrokken partijen en gemeenteraad nog wel worden goedgekeurd.