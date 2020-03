Gedurende het hele jaar is de sterrenwacht iedere vrijdagavond vanaf 19:30 uur voor het publiek geopend. De sterrenwacht beschikt over een voordrachtsruimte voor 60 personen waar de bezoeker een presentatie over een sterrenkundig onderwerp kan bijwonen. Onderwerpen sluiten zoveel mogelijk aan op de actualiteit, zoals ruimtevaartprojecten of hemelverschijnselen. Bij helder weer bestaat tevens de mogelijkheid de maan, sterren en/of planeten door de grote telescoop in het observatorium te bekijken. Ook is het mogelijk om uw eigen kijker mee te nemen naar de sterrenwacht op een heldere vrijdagavond.

De Volkssterrenwacht Bussloo is op zoek naar VRIJWILLIGERS die in hun vrije tijd al wat met sterrenkunde bezig zijn. Hiervoor is zeker niet altijd diepgaande kennis van astronomie nodig. Slechts wat basisinteresse en eigen initiatief vormen een goede start voor een aandeel in het sterrenwachtwerk.

Wij zoeken mensen die het leuk vinden om lezingen te geven of groepen te ontvangen. Ook zijn geïnteresseerden welkom die ons willen helpen met werkzaamheden zoals assisteren bij de entree, achter de bar, in de verkoophoek, administratie, redactie Astrovisie, techniek, PC-beheer, onderhoud, PR en nog veel meer. Wij staan open voor nieuwe ideeën en eigen inbreng.

Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden bij de volkssterrenwacht in Bussloo? Reageer dan hieronder!