Wat wordt de nieuwe Campusroute in Wageningen? Provincie heeft alle gegevens verzameld

Er wordt al jaren over gesproken: de Campusroute in Wageningen. De weg zou dé nieuwe verkeersader om de universiteit moeten worden die het fileprobleem in de stad oplost. De provincie heeft inmiddels alle gegevens verzameld die nodig zijn om te berekenen welke van de zeven mogelijkheden het beste past bij de automobilist van 2030.

'Hoeveel mensen er nu door Wageningen rijden kunnen we tellen', zegt een provinciewoordvoerder. 'Hoeveel dat er in 2030 zijn, kunnen we alleen berekenen.'

Om tot een antwoord te komen, zijn talloze gegevens in een computer ingevoerd: van arbeidsplekken per locatie in Wageningen tot bouwprojecten, tot de aanleg van nieuwe fietssnelwegen en prognoses van het CBS over bevolkingsgroei en autogebruik.

Milieueffectrapportage

Met die gegevens wordt de milieueffectrapportage gemaakt. Van de huidige route en de zes varianten zal worden berekend wat de effecten zijn op onder meer de luchtkwaliteit. Daarnaast wordt gekeken naar trillingen, geluid, ecologie en de uitstoot van stikstof.

De provincie hoopt de rapportage op 7 april af te hebben en ook per route een berekening te maken van de kosten die de aanleg met zich meebrengt. Een van de routes gaat dwars door een plek waar sinds kort een onderwijsgebouw van de WUR is gevestigd.

Uiterlijk in 2025 rijklaar

De groepen die in de klankbordgroep zitten - van WUR tot gemeente, tot bewoners, tot milieuclubs - hebben na de publicatie acht weken de tijd om te laten weten welke variant hun voorkeur heeft.

De bedoeling is dat voor de zomer Gedeputeerde Staten een keuze maakt. Daarna wordt het ontwerp van de gekozen route definitief gemaakt en komt de bezwaarprocedure. Als de planning van de provincie wordt gehaald, is de weg in 2023 - en uiterlijk in 2025 - rijklaar.

