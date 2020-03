Vuurwerkverkopers Nijmegen balen van afsteekverbod: 'Dit wordt een chaos'

Oswald Peters van Tuincentrum Lindenholt aan de Sint Agnetenweg zag het verbod op vuurwerk afsteken al aankomen. 'Nijmegen is een vooruitstrevende gemeente, die vaak vooroploopt in dit soort dingen. We hadden er dus al wel rekening mee gehouden', zegt Peters.

Vuurwerk als kers op de taart

De vuurwerkverkoop in de laatste dagen van het jaar was altijd een opsteker voor het tuincentrum. 'Ja, het was de kers op de taart', erkent Peters. 'We hebben veel andere activiteiten, maar we noemen het niet voor niets de drie dolle dagen van het jaar. Ach, we gaan het wel zien. De praktijk zal het moeten uitwijzen.'

Erik Jansen bestiert een buurtwinkel aan de Molenweg. Daar verkocht hij de laatste jaren in december flink wat vuurwerk. In tegenstelling tot Peters werd Jansen verrast door de beslissing van de Nijmeegse gemeenteraad. 'Ik hoorde het deze morgen in de auto en schrok ervan. Ik wist niet dat het eraan zat te komen', zegt Jansen.

Verkopen mag nog wel, afsteken niet meer: het is een rare situatie Erik Jansen, vuurwerkverkoper in Nijmegen

Hij begrijpt ook niets van de beslissing om vuurwerk afsteken te verbieden, zegt hij. 'Verkopen mag nog wel, afsteken niet meer. Het is een rare situatie. Het betekent dat mijn klanten uit Wijchen, Beuningen, Malden en Groesbeek nog wel bij me zullen komen, maar dat mensen hier om de hoek het niet mogen afsteken bij hun huis. Dat vind ik oneerlijk.'

'Het loopt de spuigaten uit met vuurwerk'

De Partij voor de Dieren in Nijmegen was groot voorstander van het verbod om vuurwerk af te steken, evenals GroenLinks. 'Het loopt tegenwoordig de spuigaten uit', zegt Michelle van Doorn namens de PvdD. 'Niet alleen qua overlast en wangedrag van mensen, maar ook wat betreft schade voor het milieu en dieren. En voor longpatiënten, die de buurt ontvluchten rondom de jaarwisseling.'

Veel vuurwerkafnemers die hun inkopen de laatste jaren deden bij Tuincentrum Lindenholt komen van buiten Nijmegen, zegt Oswald Peters. 'Daar zijn we wel blij mee. Maar natuurlijk gaan wij wel merken dat er straks geen vuurwerk meer mag worden afgestoken in Nijmegen. Er liggen nu meerdere vraagstukken op tafel, daarover gaan we nog praten.'

Peters verwacht niet dat de overgang naar een vuurwerkvrij Nijmegen soepel zal verlopen. 'Het is natuurlijk redelijk bizar: vuurwerk verkopen mag wel, maar het afsteken niet. En in de gemeenten rondom Nijmegen mag dat nog wél. Ik denk dat het niet controleerbaar is, het wordt een zooitje. Als je een vuurwerkverbod wilt instellen, moet je dat landelijk doen. Of op Europees niveau. Dit wordt een chaos.'

Politiek verdeeld

Politiek gezien was er verdeeldheid in Nijmegen. De VVD en de Stadspartij DNF waren tegen een verbod op het afsteken van vuurwerk. 'Waar houdt het op? Vandaag verbieden we vuurwerk, straks terrasverwarmers en vervolgens de auto', stelde Nick de Graaf namens de partij.

Nijmegen wil het braafste jongetje van de klas zijn Jean-Paul Broeren, DNF Nijmegen

Jean-Paul Broeren van de Stadspartij betitelde het vuurwerkverbod in Nijmegen als 'belachelijk' en vroeg zich af of het überhaupt wel te handhaven is. 'Het is echt te gek voor woorden. We zitten op landelijk beleid te wachten, maar Nijmegen wil het braafste jongetje van de klas zijn. Het is over the top.'

'Hoe ga je dat handhaven?'

Erik Jansen denkt dat een verbod op vuurwerk afsteken niet te handhaven zal zijn. 'De politie heeft het in de laatste dagen van het jaar al druk genoeg. Bovendien werd het illegale vuurwerk de laatste jaren vrijwel altijd 's nachts afgestoken. Dát waren de momenten waarop ze bushokjes vernielden, niet overdag. Hoe ga je dat handhaven?'

Jansen verwacht dat hij het vuurwerkverbod in de portemonnee zal voelen. 'Ik schat in dat deze maatregel mij 40 procent van de omzet zal kosten. Of nog meer. Gelukkig heb ik er andere vormen van inkomsten bij. Anders was het de doodsteek geweest.'

