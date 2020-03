Apothekers bezorgd om dreigend medicijntekort door corona

'China produceert veel grondstoffen voor medicijnen, dus als de productie daar stilvalt kunnen fabrikanten minder pillen maken. Nederland is dan ook nog eens een land waar ze niet graag aan verkopen omdat wij weinig voor de medicijnen betalen. Dus het is niet de vraag óf het medicijntekort zal toenemen maar wanneer', zegt Sander Benraad van apotheek Lindenholt in Nijmegen.

Eigen alcoholische sprays

Benraad maakt zich dan ook zorgen. Maar niet alleen medicijnen worden schaarser, hetzelfde geldt voor preventieve middelen tegen het coronavirus. 'Mondkapjes zijn nergens meer te krijgen, ook niet voor ons eigen personeel. De handgel is ook nog eens op, dus we maken nu onze eigen alcoholische sprays om mensen toch iets te kunnen bieden', verzucht de Nijmeegse apotheker.

Margreet van Herwaarden van Apotheek Groesbeek onderschrijft het verhaal van Benraad. Ook zij maakt zich zorgen: 'Er is al langer sprake van een tekort aan sommige medicijnen, maar dat konden we tot nu toe nog met veel kunst- en vliegwerk oplossen. Ik maak me grote zorgen over de tekorten die gaan ontstaan als de productie van grondstoffen in China stagneert.' Ook zij maakt zelf alcoholische sprays om handen te desinfecteren.

Belangenorganisatie KNMP laat via een woordvoerder weten geen zicht te hebben op tekorten die op dit moment ontstaan. 'Wij weten niet wat er in China gebeurt. Wel merken we wel degelijk de zorgen die apothekers daarover hebben.'

In Gelderland zijn nu in totaal negen mensen besmet met het coronavirus.

