'Het is heel indrukwekkend', er komen zandsculpturen over de oorlog

In de tent zijn enkele zandkunstenaars druk in de weer alle sculpturen af te werken. Met uiterste precisie schrapen ze stukje bij beetje zand van het kunstwerk om het te perfectioneren. Van de poorten van Auschwitz tot een militaire parade na de bevrijding. Alles moet voor de opening van tien april af zijn.

'Normaal hebben we thema's als: Reis om de wereld, Grootmoeders tijd, Bekende meesters. Maar dit is toch wel een ander jaar', aldus de organisator. 'Je wil de mensen iets meegeven over de bevrijding. We willen het hele verhaal vanaf de oorlog tot en met de bevrijding uitbeelden. De bevrijding zelf is wel een mooi sculptuur, dus het is gelukkig niet alleen maar treurigheid. Maar bijvoorbeeld het sculptuur van Auschwitz komt wel binnen natuurlijk.'

Duitse figuren

De zandsculpturen laten verschillende scenes zien uit de oorlog. Zo waan je jezelf op het strand van Normandië of sta je midden in een bevrijdingsfeest. Veel hoofdrolspelers uit de Tweede Wereldoorlog zullen te zien zijn, maar dat is niet vanzelfsprekend.

'Het is wel moeilijk om te beslissen wat we wel en niet gaan uitbeelden. Bijvoorbeeld enkele Duitse hoofdpersonen als Adolf Hitler. Gaan we hem wel of niet uitbeelden? Daar zijn we nu al enige tijd over aan het nadenken, maar we zijn er nog steeds over niet uit', legt Van Ee uit.

Market Garden

Wat zonder twijfel wel uitgebeeld moest worden is operatie Market Garden. Het grootste sculptuur van het festijn is enkele meters hoog en zeker twintig meter lang. Bovenaan het sculptuur zie je honderden parachutisten en vliegtuigen. Onderaan komen de tanks.

Het zal overigens niet het enige pronkstuk worden. Want waar er voorheen enkel zandsculpturen zichtbaar waren, zal dat dit jaar anders zijn. 'Ik denk dat dit jaar indrukwekkender is. We zetten tussen de sculpturen namelijk echte attributen. Denk aan granaten en legervoertuigen', vertelt Van Ee trots.