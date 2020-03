Frans (84) zit met zijn handen in het haar, nu zijn auto stuk is

Met voorzichtige stappen loopt de 84-jarige missionaris door de plassen richting zijn auto. 'Hij ziet er nog zo goed uit hé, maar ik denk dat hij op de schoothoop moet', vertelt Baartmans terwijl hij naar de auto kijkt.

'Hij begon al te stotteren een maand of vier geleden toen dacht ik al oei. Toen het lampje op het dashboard maar bleef branden heb ik de ANWB gebeld. De monteur kwam en vertelde het vervelende nieuws dat de auto niet meer te redden was.' En die auto heeft de missionaris hard nodig om het land door te reizen om te vertellen over zijn periode in India.

Krottenwijk in India

Frans Baartmans hoort bij een missie congregatie en werd in 1979 gevraagd of hij naar India kon gaan. De laagste kastelozen vroegen om hulp omdat niemand naar hen omkeek. Toen Baartmans daar aankwam was er niks. In de 28 jaar die volgde heeft hij de krottenwijk samen met de mensen opgeruimd en stenen huizen voor terug gebouwd. Inmiddels is er een riolering en zijn er scholen. 'Ik voelde mij daar helemaal in mijn element. Ik kwam daar niks te kort, ook al had ik niks', aldus Baartmans.

Voortzetten van zijn levenswerk

Nu Baartmans weer in Nederland woont, kan hij India niet vergeten en mist hij de mensen nog iedere dag. In zijn hoofd is hij nog in India. Nu zet hij zich wekelijks in om met twee koffers vol met boeken en foto's op uitnodiging te vertellen over de kastelozen en zijn tijd in India. Hiermee haalt hij geld op wat uiteindelijk zijn levenswerk in India voortzet zodat de kinderen naar school kunnen en er een veilige leefomgeving voor hen is.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Nu de auto van Frans het heeft begeven kan hij niet meer op pad. 'Ik kan natuurlijk met de bus of de trein maar met alle spullen is dat een hele opgave. Zeker als ik naar een plaats bijvoorbeeld ver in Brabant moet dan kan ik niet altijd meer terug naar huis.'



Kunt u Frans Baartmans helpen aan een auto te leen of weet u waar de missionaris aan een goedkope auto kan komen? Laat het weten via Gelderland Helpt.





