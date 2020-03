VIDEO | Borrelende vaten in drugslab Winterswijk, arrestatieteam doorzoekt hele pand

Het drugslaboratorium zat in een deel van een lege hal aan de Driemarkweg en is volgens de politie 'een stuk groter' dan de cocaïnewasserij die in januari in Vragender is ontmanteld.

De eigenaar van het pand is de Winterswijkse ondernemer Jan Snaphaan die de hal tot vorig jaar september verhuurde aan Ronald Velders, die destijds met zijn transportbedrijf naar Varsseveld vertrok en deze week failliet werd verklaard.

'Ik zeg niets over de huurder'

De hal zou daarna zijn verhuurd aan de inmiddels wegens zorgfraude veroordeelde directeur van een zorginstelling, melden diverse bronnen. Maar dat wil de zoon van de eigenaar van het pand niet bevestigen. 'Alles staat keurig op papier, maar ik zeg niets over de huurder', zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Hij benadrukt dat de in september vertrokken Velders niets met de kwestie van doen heeft. 'Hij heeft alleen de reclame nog niet van het pand gehaald.' Ook een woordvoerder van de politie kan niet bevestigen dat de voormalig zorgdirecteur de huurder is: 'In het kader van de privacy zeggen we daar niets over.'

Na de invoering van de Wet Damocles kan burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk het bewuste pand voor een jaar sluiten, maar daar wilde Bengevoord - die zelf een kijkje kwam nemen - niet op vooruit lopen. 'Voorlopig geef ik nog geen commentaar.'

Arrestatieteam

Een passant rook donderdagmorgen rond 08.00 uur een penetrante geur en sloeg alarm. De gealarmeerde politie zette het leegstaande bedrijf af, waarna de brandweer met perslucht naar binnen ging. Volgens de politie was er sprake van een gevaarlijke situatie.

Aangezien het vermoeden bestond dat zich mogelijk mensen op de bovenverdieping van het pand zouden kunnen bevinden, werd een arrestatieteam opgetrommeld dat het pand binnendrong. Daar werden geen mensen aangetroffen.

Daarna kon het forensisch onderzoek beginnen. Naar verwachting neemt dat geruime tijd in beslag. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.