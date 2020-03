Medewerker universiteit Wageningen besmet met corona

Een medewerker van Wageningen University & Research heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de universiteit in een brief laten weten aan al haar medewerkers en studenten.

De eerste bemonstering van de test is positief; middels een tweede test kan worden vastgesteld of de besmetting definitief is. De man doet promotieonderzoek in Wageningen en was op bezoek bij een vriend in de Italiaanse stad Milaan. Zijn vriendin is eveneens besmet met corona.

Vrijdag ziek geworden

Woordvoerder Simon Vink bevestigt desgevraagd dat de WUR-medewerker thuiszit. 'Donderdag is hij voor het laatst op de leerstoelgroep geweest. Toen voelde hij zich nog goed. Vrijdag was hij hier niet en voelde hij zich in de middag ziek worden', zegt Vink.

De WUR heeft alle bestaande protocollen gevolgd, zegt de woordvoerder. Volgens hem is er geen risico geweest op besmetting. In het betreffende gebouw worden geen verdere maatregelen genomen. Alle medewerkers en studenten zijn geïnformeerd over de besmetting.

Personeel mag naar huis

Personeel dat in het bewuste gebouw werkt en zich niet lekker voelt, kan naar huis gaan. Wie zich zorgen maakt kan zich wenden tot een leidinggevende.

Als de tweede bemonstering bij de PhD-medewerker ook positief blijkt, is dat de derde coronabesmetting in Gelderland. Dinsdag bleek een man uit Kerkwijk (gemeente Zaltbommel) drager van het virus. Donderdag kwam daar een man uit Culemborg bij.

Zie ook: