'Coronavirus bedreigt werkgelegenheid in de regio'

De werkgelegenheid in de regio is goed, maar wordt bedreigd door het oprukkende coronavirus. Dat stelde Marcel Hielkema (directeur Scalabor en voorzitter VNO-NCW Midden) woensdagavond in de Arnhemse gemeenteraad.

Hielkema deed die uitspraken op een expertmeeting waar hij was uitgenodigd door de lokale politiek om te praten over de mogelijkheden om meer mensen aan het werk te helpen.

Rick Jansen (ChristenUnie) vroeg hem naar de arbeidsmogelijkheden voor de oudere doelgroep. 'De economie helpt daar op dit moment bij', volgens Hielkema. 'Dat is nu pure economische noodzaak.'

'Elke werkgever die alleen nog maar op zoek is naar het schaap met de vijf poten: die zijn op', constateert Hielkema. 'Je moet dus kijken naar herintreders, jongeren, ouderen, statushouders en mensen met een diversiteit aan talent.'

'Economische impact coronavirus'

Hij houdt echter 'één slag om de arm'. 'En dat is de economische impact van het coronavirus', vervolgt de werkgeversvoorzitter. 'We beginnen te zien dat werkgevers arbeidstijdverkorting aanvragen. Ook veel laagdrempelig productiewerk in de regio, is inpak- of montagewerk van spullen uit China.'

Dat gaat volgens hem straks 'een issue' worden.

'Stikstof-dingetje oplossen'

Daarnaast ziet Hielkema een uitdaging voor de werkgelegenheid in de bouwsector. 'Als we dat stikstof-dingetje oplossen, kunnen we weer vol gaan bouwen', schetst Hielkema.

'Dan hebben we weer heel veel mensen voor de bouw- en energiesector nodig.' Maar is er volgens hem slechts een beperkte groep die dat fysiek aan lijkt te kunnen.

Zie ook: Dossier Corona in Gelderland