Wie kan missionaris Baartmans helpen aan een auto?

28 Jaar heeft hij erover gedaan om de krottenwijk op te ruimen en stenen huizen te bouwen met een werkende riolering en een school. Nu Baartmans weer in Nederland woont kan hij India niet vergeten en mist hij de mensen nog iedere dag. In zijn hoofd is hij nog in India. Dus wekelijks zet hij zich in om met twee koffers met boeken en foto's op uitnodiging te vertellen over de kastenlozen en zijn tijd in India. Hiermee haalt hij geld op wat uiteindelijk zijn levenswerk in India voortzet zodat de kinderen naar school kunnen en er een veilige leefomgeving is.

Maar de missionaris heeft een probleem zijn auto is er mee gestopt. 'hij begon al een paar maanden geleden te stotteren' Toen hij de ANWB belde vertelde de monteur het vervelende nieuws dat de auto niet meer te redden was. 'Ik kan natuurlijk met de bus of de trein' Maar met alle spullen is dat voor hem een hele opgave.



Kunt u Frans Baartmans helpen aan een auto te leen of weet u waar de missionaris aan een goedkope auto kan komen? Laat hieronder uw reactie achter.

Wilt u meer weten over het werk van Frans Baartmans in India kijk de documentaire: Keep Believing van Wouter Kuijper. Of wilt u meer weten over de Benaris stichting van Baartmans? Kijk dan hier