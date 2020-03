Opvallend sterke banengroei in de Achterhoek

De banengroei in de Achterhoek komt voornamelijk door de gezondheidszorg, zo blijkt uit de Provinciale Werkgelegenheid Enquete (PWE) 2019 van Gelderland. In deze sector zijn in de regio het afgelopen jaar 1300 extra banen gerealiseerd. Ook de zakelijke dienstverlening (580), industrie (560), en de groothandel (530) waren volgens de PWE verantwoordelijk voor het nodige nieuwe werk. In totaal zijn op dit moment 127.050 betaalde banen in de Achterhoek, wat staat voor 12,2% van de totale werkgelegenheid in de provincie.



In de PWE wordt de groei in de regio opvallend genoemd, omdat de werkgelegenheidsontwikkeling in de Achterhoek de afgelopen tien jaar minder gunstig verliep dan in de rest van Gelderland. 'Tot 2016 kende de Achterhoek steeds aanzienlijk banenverlies', zo staat geschreven. Inmiddels is het aantal banen uitgekomen boven het niveau van 2009. Belangrijkste sectoren qua werk in de regio zijn de industrie (17,9%), gezondheidszorg (17,6%) en detailhandel (12,3%).