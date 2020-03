Tankstation bij natuurgebied De Zumpe in Doetinchem van de baan

De komst van een tankstation nabij natuurgebied De Zumpe in Doetinchem gaat voorlopig niet door. Na een hoofdelijke stemming stemde een nipte meerderheid van 16 raadsleden tegen de verplaatsing van de pomp van de Wijnbergseweg naar de Oostelijke Randweg. Een aantal van 15 raadsleden was voor de verplaatsing.

De coalitie was verdeeld over het onderwerp, het tegenstemmen van coalitiepartijen D66 en GroenLinks bleek doorslaggevend. 'Wij merken dat er een grotere groep is voor natuurbehoud', zegt Jordy Mullink van D66. Hiermee verwijst hij naar de petitie van inwoners die ruim drieduizend keer is ondertekend. 'Wij zijn voor de verplaatsing van het tankstation uit het oogpunt van veiligheid en kijken liever naar een alternatieve locatie.' VVD, CDA, Gemeentebelangen, CU/SGP en Partij voor Lokaal Maatwerk stemden voor.

Naast D66 en GroenLinks, waren ook de SP en Lokaal Belang tegen de verplaatsing. 'Het land staat op de kop van de stikstofmaatregelen, dan ga je hier geen tankstation neerzetten', vindt Govert-Jan Pontier van de PvdA. In 2011, toen het tankstation werd ingetekend in het bestemmingsplan, trok de de partij niet aan de bel. 'Wij waren inderdaad in 2011 voor, maar als je nu kijkt in deze tijd is er veel te doen qua stikstof en natuur en moet je als overheid ook flexibel kunnen zijn.'

Een betrouwbare overheid

De voorstanders van de verplaatsing wijzen naar de betrouwbaarheid van de overheid. 'De burger wil geen overheid die van links naar rechts zwenkt', zegt Marius Wijers van de VVD. Gemeentebelangen is het hier mee eens en wijst ook naar de kosten die gemoeid zouden zijn bij tegenhouden van de verplaatsing. 'Dit kan in de tonnen gaan lopen', aldus Patrick Moors. Wethouder Ingrid Lambregts gaf aan dat het de gemeente mogelijk een half miljoen euro gaat kosten.

Druk uitgeoefend op raadsleden

CDA-raadslid Rob Veenes suggereerde nog dat mensen op een vervelende manier zijn benaderd als ze tegen het voorstel zouden stemmen. 'Als je niet naar een raadsvergadering durft te komen, omdat je voor het voorstel zou zijn is dat een brug te ver', aldus Veenes. De PvdA en Lokaal Belang Doetinchem noemen de opmerking van het CDA-raadslid desastreus: 'U beschuldigt hier mensen die actie voeren', zegt Pontier.