Speciale jeugdzorgplek voor 40 kinderen Hoenderloo Groep

De jongeren vragen vervolgzorg die vergelijkbaar is met die van de Hoenderloo Groep. Eerder bleek dat Pluryn hen wil onderbrengen in Eefde, de Glind, de Beele, Maarsbergen en JP Heije in Renkum.

Ook een locatie in Almere wordt daaraan toegevoegd. 'Het betreft maatwerk', aldus woordvoerder Marian Draaisma. 'Daar horen alle gespecialiseerde jeugdinstellingen van Pluryn bij.'

Gespecialiseerd genoeg?

Ouders maken zich zorgen over die specialisatie (want de Hoenderloo Groep is vrij uniek in Nederland) en denken niet dat die zomaar bij andere instellingen van hetzelfde niveau is.

Daarnaast vragen zij zich af of er tijdig genoeg plekken bij kunnen worden gecreëerd. Pluryn garandeert dat dit in orde komt, aldus de zorgorganisatie.

En de rest?

De overige ruim honderd jongeren zullen hun behandeltraject kunnen afronden bij de Hoenderloo Groep en gaan dan in sommige gevallen naar huis. 'Andere kinderen gaan terug naar de zorg in de regio of naar een gezinshuis. Sommige kinderen gaan naar jeugdinstellingen van Pluryn', besluit Draaisma.

