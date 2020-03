Wijchense carnavalsoptocht gaat alsnog door: ‘Dit is echt een soort toetje voor ons’

Wijchense feestvierders hebben eind maart een alternatieve datum voor de lokale carnavalsoptocht weten te prikken. Vanwege het stormachtige weer ging het feestje eerder niet door. Prins Jurgen is enthousiast: ‘Het is dan bijna Pasen, maar wij doen gewoon net alsof het nog carnaval is.’

‘Dit is het allerlaatste van het allerlaatste. Het is echt een soort toetje voor ons’, begint Jurgen van de Groes, Wijchense Prins Carnaval. ‘Nu hebben we mooi weer een excuus om overdag een biertje te drinken.’

'Eén van de belangrijkste hoogtepunten'

Vanwege een fikse storm konden veel carnavalsoptochten dit jaar niet doorgaan, ook die van Wijchen werd afgelast. 'Dat was voor ons een ongelooflijke tegenvaller. De optocht is voor mij als prins toch één van de belangrijkste hoogtepunten.’

Nadat Van de Groes bij is gekomen van de schrik, heeft hij samen met zijn kameraden het een en ander weten te regelen voor een alternatief. ‘En nu gaan we de optocht gewoon lopen zoals we dat normaal gesproken ook zouden doen.’

'Wordt wel even wennen'

Van de Groes is inmiddels alweer begonnen aan zijn ‘gewone leven’: de prinsenmuts en scepter heeft hij veilig opgeborgen. ‘Ja, ik ben weer lekker aan het werk en heb alles weer opgepikt. Dus dat is wel even wennen dadelijk’, gokt hij.

‘Carnaval is natuurlijk al een tijdje voorbij, dus we zullen zien hoe het zit met de sfeer. Maar ik verwacht wel dat wij een dorp zijn dat er een ontzettend leuke dag van gaat maken.’

Op zondag 29 maart trekken de wagens en dansmariekes vanaf 14.30 uur door de gemeente. Ook alle feestzalen openen de deuren, zodat men toch nog kan genieten van dat laatste carnavalsbiertje.