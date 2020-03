Tweede besmetting met corona in Gelderland een feit

De man is eerder in Noord-Italië geweest, waar al meer mensen het coronavirus opliepen. Na thuiskomst kreeg hij last van zijn luchtwegen en nam hij contact op met de huisarts. Hij is momenteel in isolatie en wordt in de gaten gehouden.

De GGD is begonnen met contactonderzoek: de gezondheidsdienst brengt in kaart met wie de man allemaal in contact is geweest en onderzoekt of ook die personen besmet zijn met het coronavirus.

Tweede geval in Gelderland

De patiënt in Culemborg is het tweede geval van coronabesmetting in Gelderland. Dinsdag werd het virus ook vastgesteld bij een man uit Kerkwijk in de gemeente Zaltbommel. Hij werd eind vorige week opgenomen in een ziekenhuis in Den Bosch en positief getest op corona. Daarna volgde thuisisolatie.

De man uit Culemborg maakt het naar omstandigheden goed.

In totaal is er in Nederland nu sprake van 39 besmette personen.

