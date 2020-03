Laat uw bedrijf zien op de Beursvloer Apeldoorn

Op woensdag 25 maart 2020 wordt de 15e editie van de beursvloer gehouden in theater Orpheus. De voorbereidingen zijn in volle gang. Doet u mee? Als bedrijf of stichting kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat Apeldoorn een beetje mooier wordt. Samen zijn we in staat tot veel mooie verbindingen.

Een muziekvereniging heeft bijvoorbeeld lekkage in de repetitieruimte. Een bouwbedrijf komt dit repareren in ruil voor een optreden tijdens een bedrijfsbijeenkomst. Of een bedrijf heeft oude meubelen over die goed gebruikt kunnen worden bij de inrichting van een ruimte van de sportclub. Daartegenover staat een sportclinic voor medewerkers bij de vereniging. Of een advocatenkantoor wil iets betekenen voor de maatschappij en biedt 5 keer een statutenwijziging aan verschillende ontvangers.

Voelt uw bedrijf of organisatie zich betrokken bij de Apeldoornse samenleving? Meld uw bedrijf dan aan voor de Beursvloer. U geeft dan nog meer uitdrukking aan uw betrokkenheid. Uw aanbod kan bestaan uit :

PR / Media

Materialen / overige

Vrijwilligers / handen

Advies / financiën

U komt in contact met maatschappelijke organisaties die veel waarde hechten aan uw steun en dit zeer goed kunnen gebruiken. Uiteraard ontvangt u ook een tegenprestatie. Bijvoorbeeld een lekkere taart voor bij de koffie of een workshop voor een personeelsuitje. Doet uw bedrijf mee?



Reageer dan hieronder