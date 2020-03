1500 nieuwe woningen in Wijchen: 'Probleem daarmee nog niet opgelost'

Om het woningtekort in Wijchen te dekken, bouwt de gemeente de komende tien jaar 1500 nieuwe huizen. De bouwplannen kwamen woensdagmiddag tot stand na de ondertekening van een nieuwe woondeal in de regio Arnhem-Nijmegen.

Minister Stientje van Veldhoven, de provincie Gelderland en achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen ondertekenden woensdagmiddag een nieuwe woondeal. Doel van het beleid is om de huidige problemen op de woningmarkt sneller en beter aan te pakken.

Wethouder Geert Gerrits voert de plannen in Wijchen uit. ‘Ook in onze gemeente hebben we flink last van het woningtekort. De deal maakt het mogelijk om sneller en in grotere aantallen te bouwen', legt hij uit. 'Samen met de regio maken we nu eerst de afspraken concreet, zodat duidelijk wordt welke locaties in Wijchen het meest geschikt zijn.’

‘Woningtekort nog niet opgelost’

Wijchen bouwt 1500 nieuwe woningen, twee derde daarvan moet al in de komende vijf jaar worden gerealiseerd. Wijchen-West en Huurlingsedam zijn aangesteld als de grootste, meest kansrijke bouwlocaties: in die wijken is ruimte voor 700 tot 1100 woningen in totaal. Ook het Kraanvogelgebied en Tussen Kasteel en Wijchens Meer zijn meegenomen in de woondeal.

‘Het woningtekort is hier helaas nog niet mee opgelost’, weet wethouder Gerrits. ‘Snelheid is belangrijk, maar we willen ook fijne wijken realiseren, met allerlei woningtypen in verschillende prijsklassen. Dat is een pittige opgave.’