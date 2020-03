'In de meeste mobieltjes zitten chips uit Nijmegen', nieuw innovatiecentrum geopend

Nijmegen mag zich dan de oudste stad van Nederland noemen, er gebeuren hele futuristische dingen. Er zitten wereldspelers van de markt in chips. Niet die dunne plakjes gebakken aardappel die je gedachteloos weg kauwt als je bijvoorbeeld een film zit te kijken, maar die uiterst kleine onderdeeltjes in elektrische apparaten die data verwerken.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Je neemt altijd een stukje Nijmegen mee, waar je ter wereld ook heengaat', zegt wethouder Monique Esselbrugge van de gemeente Nijmegen. 'Want in de meeste auto's en in de meeste mobieltjes zitten chips uit Nijmegen.'

Chips van de toekomst

De stad heeft 2 miljoen euro geïnvesteerd in het Chips Integration Technology Centre, kortweg CITC. De provincie Gelderland gooide er ook nog eens ruim 7,5 miljoen euro tegenaan om het mogelijk te maken. Wetenschappers ontwikkelen in het CITC het nieuwste van het nieuwste. 'De chips van de toekomst', zegt Barry Peet van de CITC.

'En wat wij dan doen is het verpakkingsstuk van de chips van de toekomst.' Naast kennis vergaren en delen, zullen er ook nieuwe generaties slimme techneuten opgeleid gaan worden, vertelt wethouder Esselbrugge. 'De grote chipsfabrikanten die hier zitten - NXP, Nexperia en Ampleon - zijn internationale bedrijven waar ook heel veel verschillende nationaliteiten werken. Maar het is wel zonde als wij hier heel veel talent hebben, waarom leiden we die talenten dan niet zelf op? En dat gaat het CITC ook doen.'

Iedereen een stukje CITC

En zo is dat nieuwe CITC dus een soort hypermodern samenwerkingsverband tussen allerhande Willy Wortels. En dat is hard nodig, stelt CITC-medewerker Francesca Chiappini: 'Samenwerking is belangrijk. We kunnen van elkaar leren en zo sneller tot een oplossing komen.'

In de toekomst heeft vrijwel iedereen een stukje CITC. Bijvoorbeeld op je nachtkastje in de vorm van een onderdeel van de allernieuwste smartphone. 'Ja', lacht Barry Peet. 'Of voor je deur in de vorm van een nieuwe elektronische auto.'

Met de komst van het nieuwe CITC ontstaat er in en rond Nijmegen een Europese variant van de Amerikaanse Silicon Valley, stelt een trotse wethouder: 'Als je het een beetje doortrekt; Twente, Nijmegen, Eindhoven, dan is dat de Silicon Valley van Europa. Die uitspraak durf ik wel aan te gaan.'

Zie ook: