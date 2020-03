Gemeentebelang bezoekt schaapskudde Elspeter Heide

Gemeentebelang heeft een bezoek gebracht aan de schaapskudde Elspeter Heide. Het bezoek stond in het kader van de plannen rondom het realiseren van een nieuwe Schaapskooi. De bestuursleden Ron de Bruijn en Willeke Eskes en herder Daphne van Zomeren waren vanuit de organisatie aanwezig om Gemeentebelang mee te nemen in de plannen en de randvoorwaarden die ingevuld moeten worden.

Met name het dierenwelzijn, de milieueisen en de parkeervoorzieningen zijn van enorm belang als de plannen verder worden uitgewerkt. Ook is belangrijk dat er een woning voor de herder in de directe omgeving komt zodat de kudde goed in de gaten kan worden gehouden en dat de schapen waar nodig direct aandacht kunnen krijgen. Ron: 'De huidige locatie binnen de kern is op lange termijn niet ideaal en we moeten wel alle begrazingsgebieden goed kunnen bereiken. Samen met de gemeente zijn we op zoek naar een goede maar ook betaalbare locatie.'

Het financiële plaatje

Ook is gesproken over de financiële situatie van de schaapskudde. Na enkele moeizame jaren ziet deze er goed uit. Door subsidie, de vergoeding voor de begrazing, sponsoring maar ook de opbrengsten uit veel eigen activiteiten zijn de inkomsten wat toegenomen. Ron: 'De kosten zijn redelijk onder controle omdat Daphne veel administratief werk zelf doet, dat scheelt heel veel!' Dat geeft een goede basis voor de toekomst. Ten aanzien van de realisatie van een nieuwe stal is het van belang dat er voor de langere termijn zekerheid komt ten aanzien van de subsidie- en begrazingsinkomsten. Raadslid Pieter-Jan van Rossen: 'Logische vraag! De kudde heeft een grote recreatieve uitstraling en is van groot belang voor het onderhouden van onze heidevelden. Wat Gemeentebelang betreft steunt de gemeente het uitbreiden van de kudde en het realiseren van de nieuwe kooi. Uiteindelijk hebben alle inwoners daar baat bij.'

De wolf

Uiteraard is er ook gesproken over de aanwezigheid van de wolf op de Veluwe. Bestuur en herder van de kudde zien dit als een positieve ontwikkeling, maar uiteraard moeten de schapen wel beschermd worden. Daphne: 'Wij kunnen nu niet meer werken met de flexibele hekken en gebruiken voorlopig alleen de vast kralen, deze zijn goed te beschermen.' Gemeentebelang geeft aan dit een opbouwende koers te vinden. Uiteraard stond het bezoek ook in het teken van de lammerperiode. Gemeentebelang heeft op Lammetjesdag een lammetje geadopteerd. Het bijna volledig zwarte ooitje hebben ze ‘Wolf’ genoemd.