Rolstoeltennisster Jinte (17) in actie voor gravelbaan en lotgenoten

De tennisbanen bij de tennisclub in Zaltbommel zijn van kunstgras. 'Dat is heel zwaar voor mensen die in een rolstoel sporten. De voorwielen blijven in het gras en zand haken waardoor we iedere keer opnieuw moeten aanzetten. Na een uur trainen zijn we kapot.'

De wereldkampioene houdt dat misschien voor de lol een uur vol, maar voor beginnende spelers is het niet te doen. En goed trainen gaat niet. 'Ik wil graag in de buurt gaan trainen. Nu train ik drie dagen in Amstelveen. Om nog beter te worden moet ik vaker gaan trainen en meer toernooien spelen.'

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat daaronder verder.



Weinig aandacht voor rolstoelsport

Daarom wil Jinte dat er een gravelbaan komt bij de tennisvereniging in Zaltbommel. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere jongeren in een rolstoel. Ze peilde de interesse bij een aantal stadsgenoten in een rolstoel. Die gaven aan graag een clinic te willen. 'Hier in de regio is niet zoveel aandacht voor rolstoeltennis of elke rolstoelsport, dus ik wil hier graag wat op gaan zetten voor mindervalide mensen zodat die ook kunnen gaan sporten hier.'

De wereldkampioene ging al langs bij de wethouder en sprak met voorzitter Rudolph Krol van tennisvereniging ZTV. Het aanleggen van een gravelbaan is volgens de voorzitter niet realistisch. 'Waar wij als vereniging naar kijken is of vervanging van de baan nodig is, dat is niet het geval. Dan zijn er sponsoren nodig. Een baan vervangen kost ongeveer 13.000 euro.'

Gemeenten druk met sport in de regio

Zaltbommel begint in 2020 met de aanleg van een grote sporthal met zwembad. De gemeente trekt er ruim 15 miljoen euro voor uit. Ook werken buurgemeenten Zaltbommel en Maasdriel samen aan een sportakkoord. Op 8 april komen de gemeenten met een plan voor de 80.000 euro die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft uitgetrokken voor gemeenten.

Wellicht ligt daar een mogelijkheid? Bos: 'Ik ben al langs geweest bij de gemeente en die zeiden dat ik bij de tennisvereniging zelf moest zijn. Het lijkt erop dat ik het grotendeels zelf moet doen.'

De 17-jarige vervolgt met een glimlach: 'Dat vind ik wel een leuke uitdaging.'