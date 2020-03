Sauna Velp blijft voorlopig nog drie maanden open

Bezoekers van Sauna Beauty Velp kunnen nog drie maanden gebruik maken van de sauna aan de Stationsstraat in Velp. Vorig jaar maakte de eigenaar bekend dat de sauna in maart 2020 zou worden omgebouwd tot een kiprestaurant. Maar dat gaat voorlopig niet door.

Het is nog niet bekend wat er precies gaat gebeuren met de sauna. Het bedrijf staat nog steeds te koop en de eigenaar is nog steeds in gesprek met diverse potentiële kopers.

De sauna was in 1972 één van de eerste sauna’s van Nederland. In 2000 nam Tony Bril het bedrijf over en kreeg het de naam Sauna Beauty Velp. Daarnaast is Bril ook nog eigenaar van lunchroom Maison du Velp aan de Hoofdstraat in Velp.