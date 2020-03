Wat vind jij: Gaan we winnen met het songfestivalnummer van Jeangu Macrooy?

NPO Radio 2-dj Bart Arens draaide het nummer woensdagochtend voor het eerst, nadat het dinsdagnacht op Macrooys Apple Music-pagina verscheen (en ook weer verdween). Hij wees luisteraars erop om er even voor te gaan zitten, 'want het is een liedje waar je aan moet wennen'.

Op social media wordt het nummer wisselend ontvangen. NOS-songfestivalverslaggever Martijn van der Zande is enthousiast over het lied. 'Het nummer begint heel rustig en werkt toe naar een climax met een gospelkoor. Het is een nummer met een boodschap, en heeft zeker geen standaardddeuntje', zegt hij. 'Maar het hangt er uiteindelijk vanaf hoe de act wordt gepresenteerd op het podium en of dat aansluit bij het lied.'

Nog niet alle deelnemende landen hebben hun liedjes bekendgemaakt. Ze hebben tot dit weekend de tijd hun nummer te presenteren. Op dit moment staat IJsland voor de bookmakers op nummer een. Jeangu staat op dit moment op nummer 16 en Zweden op nummer 7. Dat is best opmerkelijk, want dat land heeft nog geen liedje bekendgemaakt.

