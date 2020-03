Jongeren gebruiken steeds meer drank en drugs, gemeente Arnhem komt in actie

'Hoewel de cijfers het niet uitwijzen, kunnen we niet aan de noodkreet voorbijgaan', zegt wethouder Hans de Vroome. Hij refereerde daarmee aan de expertmeeting van enkele weken geleden. Daar luidde onder meer directeur Eelco van der Kruk van het Thomas a Kempis College de noodklok. In sommige klassen blowt meer dan de helft van de leerlingen, gaf hij aan.

Zie ook: Steeds meer blowende jeugd, scholen Arnhem luiden noodklok

Dat de problematiek op veel terreinen speelt, werd duidelijk uit het feit dat het college de gemeenteraad met vier man te woord stond. Inclusief burgemeester Ahmed Marcouch. 'Als onderwijzers aan de bel trekken, is dat een teken aan de wand', sprak de burgervader. 'We zien ook de normalisatie van middelengebruik.'

De Vroome wordt aangewezen als coördinerend wethouder. Hij gaat in overleg met de betrokken partners om te komen tot een 'betere en intensievere' samenwerking. 'Dan hebben we het over overmatig alcohol- en drugsgebruik bij steeds jongere kinderen', stelt De Vroome. 'Daar wordt bij heel veel instanties over gesproken. Maar het echte doorpakken missen we een beetje.'

'Niet elke dag stoned in klas'

'Als je nu kunt beginnen op de scholen, en er zitten geen kinderen meer om 9.00 uur stoned in de klas, dan wordt dat hopelijk ook in het weekend minder', licht De Vroome toe. Volgens hem blijft het belangrijk dat ouders met hun kinderen in gesprek gaan en vertrouwen geven. 'Ik heb vroeger ook wel eens een joint gerookt', geeft de wethouder toe. 'Dat betekent nog niet dat je elke dag stoned in de klas zit.' Maar op alle scholen handhavers neerzetten, is volgens hem ook geen oplossing.

Raadsleden Sabine Andeweg (D66) en Steffenie Pape (VVD) zetten het onderwerp vorig jaar al op de agenda, maar voelden zich lang ongehoord. 'We hebben echt moeten roeptoeteren', stelt Pape. De erkenning van het probleem bij de scholen heeft volgens haar een verandering teweeg gebracht. 'Vroeger waren scholen daarbij bang geen nieuwe leerlingen meer te krijgen.'

Zie ook: Onvrede over aanpak drank- en drugsproblemen Arnhemse jongeren

'Out gaan in Sonsbeekpark'

'Ik ken verhalen van jongeren die in de zomer helemaal out gaan in het Sonsbeekpark, en in het ziekenhuis terechtkomen', schets Pape de problematiek. 'Er worden jongeren van school gestuurd vanwege dealen. En er zijn ook echt jonge kinderen die zwaar verslaafd zijn.'

Pape heeft woensdagavond de indruk gekregen dat het college de problemen begrijpt. 'Dus ik heb daar hoge verwachtingen van.' Het plan van aanpak wordt voor de zomer in de gemeenteraad besproken, zodat er aankomend schooljaar mee kan worden gestart. 'Maar alleen al doordat we de partijen nu aan tafel hebben gehad, zijn er al dingen in beweging', constateert het VVD-raadslid.