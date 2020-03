Nog acht parkeerplaatsen wijken voor natuurspeeltuin Neerbosch-Oost

Natuurspeeltuin

Wijkbewoners namen het initiatief tot de aanleg van een natuurspeeltuin naast het kindcentrum. Die komt er ook, maar er bestond nog ontevredenheid over de grootte hiervan, in de wetenschap dat er een aanzienlijk parkeerterrein bij de school gerealiseerd ging worden. Een deel hiervan werd eerder al opgegeven door de stichting. Op aansporing van verschillende partijen in de gemeenteraad is de wethouder opnieuw om de tafel gegaan. Het resultaat daarvan is dat er nog eens acht extra parkeerplaatsen wijken voor de natuurspeeltuin. Deze worden ter hoogte van de school langs de Symfoniestraat gerealiseerd. Deze straat wordt versmald. Een groenstrook wordt opgeofferd voor de parkeerplaatsen.

Verharde speelplek

‘Ik heb me lang en zorgvuldig met dit onderwerp beziggehouden’, zegt Velthuis. ‘Een zo groot mogelijke natuurspeeltuin is altijd mijn wens geweest. De school heeft ernaar gekeken en concessies gedaan. Zij werken volop mee. Waar ik weinig aan kan doen, is dat de school het heel belangrijk vindt om een verharde speelplek voor de deur te hebben. Daar wil men sporten met de kinderen en daar hebben ze een minimaal aantal meters voor gesteld. Het regent hier nog wel eens in dit land, en een onverharde plek wordt dan een modderpoel en dat motiveert niet om met de hele klas te gaan sporten. Voor de veiligheid is ook onverstandig om kinderen naar het Cruijff Court even verderop te sturen, want daar moeten ze in een groep de straat voor oversteken. We zorgen er wel voor dat we dit stuk multifunctioneel en duurzaam inrichten.’

Te veel ruimte voor de auto

Veel parkeerruimte zou mensen aanmoedigen om hun kinderen met de auto naar school te brengen, en dat vinden niet alle partijen in de gemeenteraad nodig. ‘Moeten auto’s in 2020 echt bijna tot ín de school kunnen parkeren?’ vraagt Joep Bos-Coenraad (GroenLinks). ‘Het is tijd dat we onze wijken terugveroveren op de automobilist. Dan maar wat verder lopen dan wanneer je de fiets had genomen.’ Hans van Deurzen (50Plus) heeft hier geen begrip voor. ‘Nijmegen staat bekend om alle ruimte die hier al gegeven wordt aan de fietsers. We hebben al miljoenen gestoken in fietspaden.’ Bos-Coenraad: ‘Maar nog niet in Neerbosch-Oost.’

Spelregels tussentijds aanpassen

De gemeenteraad nam nog wel een motie aan om naar meer ruimte voor de natuurspeeltuin te blijven zoeken, maar was blij verrast met het feit dat de wethouder al resultaat had behaald. ‘We zijn blij te horen dat er naar de bewoners én de school is geluisterd’, aldus Biljana Markovic (SP). De motie zelf zette wel kwaad bloed bij de VVD, die hekelt dat er partijen na de verkoop van de grond nog willen tornen aan de gemaakt afspraken. ‘De spelregels tussentijds aanpassen is onredelijk voor dit college om mee te werken en getuigt van onbehoorlijk bestuur’, vindt raadslid Erik van Zanten. ‘Als je de wedstrijd niet kunt winnen, dan pas je gewoon de spelregels aan?’ Ook Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU) is kritisch op de motie. ‘Alle belangen zijn afgewogen, met alle partijen is het gesprek aangegaan en met alle partijen is consensus bereikt. De SP komt nu met een motie waarin ze het college oproept om zaken te doen die het college al gedaan heeft. Deze grond is verkocht aan de Stichting Sint Josefscholen, daar heeft uw college mee ingestemd. Blijkbaar bent u niet tevreden met deze keuze.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever