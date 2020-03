Marijke van Beek benoemd tot waarnemend burgemeester in Wijchen

Eemsmond

Van Beek is 66 jaar, lid van de PvdA en woonachtig in Uithuizen. Zij is ruim 11 jaar burgemeester geweest van de gemeente Eemsmond. Zij is gestopt als burgemeester op het moment dat de gemeente Eemsmond op is gegaan in de gemeente Het Hogeland op 1 januari 2019. Van 2002 tot 2007 was zij wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haaksbergen, daarvoor heeft ze diverse leidinggevende functies vervuld bij zorgorganisaties.

Verheijen

Hans Verheijen wordt met ingang van 16 maart 2020 benoemd tot burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen. John Berends heeft daarom in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Wijchen besloten om een waarnemend burgemeester te benoemen.

Gemeenteraad

Een delegatie van de gemeenteraad (waaronder de fractievoorzitters, een wethouder en de griffier) heeft vandaag ingestemd met de voordracht van Marijke van Beek. De commissaris van de Koning heeft haar vervolgens benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Wijchen per 14 april 2020.

Bestuurlijke toekomst

In verband met de lopende verkenning naar een bestuurlijke fusie met de gemeente Druten zal vlak voor het zomerreces meer duidelijkheid komen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Wijchen. Afgesproken is dat John Berends na het zomerreces opnieuw spreekt met een delegatie van de gemeenteraad over het vervolg, dat zal afhangen van de uitkomst van de verkenning.

Zie ook: Wijchen neemt afscheid van burgemeester Hans Verheijen