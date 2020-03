Boeren bezetten plein met trekkers

De muziek die de bezorgde bewoners van Terschuur op het plein draaien, is haarfijn te horen in de raadzaal waar de commissievergadering op het punt staat te beginnen. 'We zullen er even aan moeten wennen', grapt de voorzitter, die de avond in goede banen moet proberen te leiden.

Foto: Omroep Gelderland

Twaalf bewoners spreken hun zorgen uit tegenover de raad. Ze willen niet dat hun landschap binnenkort wordt voorzien van windturbines. 'Wij vinden dat absoluut niet in het landschap passen', zegt Marco van de Veen van Stichting Tegenwind Terbroek. 'Windmolens zouden eigenlijk helemaal niet in de gemeente Barneveld moeten komen. Het is een landelijk gebied hier, zet die dingen op zee en bedenk hoe we hier op andere manieren groene energie kunnen opwekken.'

Foto: Omroep Gelderland

Volgens een locatieonderzoek van de gemeente Barneveld zijn er in vijf gebieden van de gemeente windmolens mogelijk. Hierdoor zou de provincie in een later stadium de gemeente dwingen om daar windmolens te bouwen. Bewoners willen daarom dat de gemeente de gebieden uitsluit voor windmolens. 'Mensen maken zich zorgen om het landschap en hun gezondheid omdat de rust verdwijnt en er slagschaduw en geluidsoverlast komen', legt Van de Veen uit.

In het najaar zal de gemeente de structuurvisie presenteren waarin duidelijk wordt op welke plaatsen ze windmolens mogelijk zijn. Toch laten de bewoners nu al hun stem horen. 'We willen dat zo vroeg mogelijk doen. Als we een paar maanden verder dit zouden doen, zijn we wellicht te laat', aldus Van de Veen.