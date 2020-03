Vrijwilligster van zorginstelling in Hengelo besmet met corona

Bij een vrouw uit het dorpje Hengelo, in de gemeente Bronckhorst, is het coronavirus vastgesteld na een vakantie in Italië. Het gaat om een vrijwilligster van zorginstelling Markenheem. Een woordvoerster laat weten dat de vrouw na haar vakantie niet meer bij de instelling actief is geweest.

De Hengelose is vrijwilliger bij woonzorginstelling Markenheem op de locatie De Bleijke in haar dorp. Een woordvoerster van de instelling legt uit dat de vrouw na thuiskomst klachten had en zich heeft gemeld bij de huisarts. Nadat is vastgesteld dat ze besmet is geraakt met het coronavirus, heeft ze de instelling laten weten de komende tijd niet inzetbaar te zijn als vrijwilliger.

Geen paniek

De vrouw is dus na haar vakantie niet in contact geweest met medewerkers of cliënten van de instelling. 'Er zijn natuurlijk wel vragen, maar er is geen paniek of angst onder de bewoners of medewerkers. De Hengelose blijft voorlopig thuis in quarantaine en we hopen dat ze snel beter wordt', zegt de woordvoerster.

De GGD onderzoekt de besmetting van de vrouw en onderhoudt dagelijks contact met haar.

Maatregelen

Markenheem is een zorginstelling voor (kwetsbare) ouderen en had al maatregelen genomen om het virus buiten de deur te houden. Zo is er een crisisteam opgericht en zijn alle locaties voorzien van voldoende preventieve middelen.

'We zijn nu extra alert op de risico's. Daarom hebben we alle cliënten, familieleden en medewerkers vanavond ingelicht via een mail', vertelt de woordvoerster. 'Wij kunnen geen risico lopen met onze ouderen en ook niet met het personeel. De tekorten in de zorg zijn al groot.'

De vrouw liep het virus op tijdens een wintersportvakantie met familie in Noord-Italië. Haar familie wordt op dit moment onderzocht. Na een inwoner van Kerkwijk en een man uit Culemborg is de vrouw de derde Gelderse coronapatiënt.

