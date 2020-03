Kleine hoeveelheid asbest aangetroffen in bouwmateriaal Kortenoord Wageningen

Er is een heel klein beetje asbest aangetroffen in het menggranulaat voor nieuwbouwwijk Kortenoord, deelplan 3, in Wageningen. De gemeente liet in het geheim een onderzoek uitvoeren omdat het mengsel mogelijk gevaarlijke stoffen bevatte.

Voor het mengsel was puin aangevoerd 'in strijd met de sloopvoorschriften'. 'Niet uitgesloten kon worden dat de aangevoerde partij puin, asbest en/of teerhoudend asfalt kon bevatten', staat in een brief aan de gemeenteraad.

Menggranulaat voldoet, geen gevaar

Maar de resultaten zijn geruststellend. Uit het onderzoek blijkt dat het mengsel voldoet aan de eisen. 'De partij gebroken puin, afkomstig van Biotechnion, mag op basis van de uitgevoerde onderzoeken in het kader van Bouwstoffenbesluit toegepast worden op planlocatie Kortenoord', luidt de conclusie.

In de streekproeven is wél één stukje asbest aangetroffen, maar dat is zo weinig, dat er volgens het onderzoeksbureau geen reden is tot zorg. 'Rekenkundig is de asbestconcentratie in de gehele geleverde partij 0,00045 mg/kg', staat in een rapportage aan de gemeente.

