'Smokkelkist' Slot Loevestein niet de echte

De bekendste gevangene van Slot Loevestein is zonder twijfel Hugo de Groot. In 1621 verstopte hij zich in een boekenkist en werd zo het slot uitgesmokkeld richting Gorinchem. Waar ging die kist nadien naartoe? In Slot Loevestein is hij in ieder geval nooit teruggekomen.

Drie musea, waaronder Slot Loevestein in Poederoijen, zouden de echte boekenkist van Hugo de Groot kúnnen hebben. Het NPO-programma Historisch Bewijs heeft kisten van het Rijksmuseum, Museum Prinsenhof in Delft en Slot Loevestein onderzocht.

Rariteitenbeurs

Daaruit blijkt dat Slot Loevestein in Poederoijen de kist niet in bezit heeft. Het museum aldaar gaf aan dat de kist ter illustratie dient. Een oud artikel uit De Telegraaf toonde bovendien aan dat de toenmalige kist op een rariteitenbeurs op de kop werd getikt.

Wie heeft de originele kist dan wel? Het Rijksmuseum valt logischerwijs ook af; die kist is te groot. De boekenkist van Museum Prinsenhof voldoet aan alle afmetingen en was in bezit van De Groots nazaten. Die kist zou het heel goed kunnen zijn. Maar zeker weten doe je het niet.

De Groot in het gevang

De Groot, geboren in 1583, zat een levenslange gevangenisstraf uit in het slot, omdat hij als gevaar werd gezien voor de eenheid van Nederland. Dat had zijn basis in theologische geschillen.

Wel mocht De Groot lezen en daarvoor kreeg hij boeken, aangeleverd in een boekenkist. Na lang oefenen (hij moest urenlang stilliggen) waagde hij op 22 maart 1621 een geslaagde poging en wist hij in een boekenkist te ontsnappen en belandde in Parijs.

De Groot wordt gezien als één van de belangrijkste Nederlandse denkers en de grondlegger van het internationaal recht.