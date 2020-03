Kogel door de kerk: cultuurhal Zevenaar wordt Turmac Cultuurfabriek

Er is veel te doen geweest over de naamgeving van de nieuwe hal. De verzamelhal -waar onder meer de bibliotheek in huist- heette tot nu toe Hal 12, maar die was in het leven geroepen als 'werknaam'. Een groep oud-werknemers en inwoners startte vorig jaar al een actie om de naam Turmac in de nieuwe hal te verwerken. Het college van burgemeester en wethouders bleef bij Hal 12.

Historisch

Woensdagavond kwamen de fracties van Lokaal Belang, PvdA en D66 met het voorstel om de hal de Turmac Cultuurfabriek te noemen. Bij de raadsvergadering waren ook veel betrokken inwoners en voormalig Turmac-medewerkers aanwezig. De oud-medewerkers applaudisseerden toen duidelijk werd dat de uitkomst voor hen positief was.

Foto: Omroep Gelderland

De Turmac was een tabaksfabriek die vanaf 1920 in Zevenaar was gevestigd. De naam was een afkorting van Turkije en Macedonië, de landen van waaruit de tabak werd geïmporteerd. Later produceerde de fabriek voor British American Tobacco. In 2008 sloot de fabriek zijn deuren.

Eerbetoon

Turmac is volgens voorstanders jarenlang een begrip geweest in Zevenaar en omliggende plaatsen. Vele generaties hebben er gewerkt. Daarom moet die geschiedenis gewaarborgd worden, vinden ze. Bovendien was de bijzondere kunstcollectie die het bedrijf in het bezit had (de Peter Stuyvesant collectie) wereldberoemd. De schilderijen hingen destijds boven de machines.

De fractie van GroenLinks steunde het voorstel van Lokaal Belang, D66 en PvdA en noemt het een eerbetoon aan het verleden van Zevenaar om de hal de naam Turmac Cultuurfabriek te geven. Ook de VVD staat achter het voorstel, al zet de partij wel veel vraagtekens bij de procedure en de werkwijze van het college.

Emotioneel

Niet alle partijen waren voor de terugkeer van de naam Turmac. Het herinnert per slot van rekening aan de sigarettenfabriek en het is bekend dat roken zeer slecht is voor de gezondheid. Verschillende raadsleden benoemden tijdens de vergadering dan ook dat veel mensen ziek zijn geworden en zijn overleden aan kanker, veroorzaakt door roken.

De fractievoorzitter van Sociaal Zevenaar was duidelijk emotioneel geraakt en stemde dan ook tegen de naam Turmac. Ook de fracties van de SP en het CDA stemden tegen het voorstel.

Vervolg

De volgende stap is de officiële naamsverandering naar Turmac Cultuurfabriek. Een woordvoerder laat weten dat er in april een officieel moment zal worden ingepland waarop dat gebeurt.

