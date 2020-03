Doodgereden wolf was in topconditie: 'Het was net een gebitsreclame'

'Wij hebben de wolf onderzocht, van buiten en van binnen. We zijn begonnen met een röntgenfoto om vast te stellen of hij kogels of andere metaaldeeltjes in zijn lijf had, maar dat was niet het geval', vertelt IJzer, die verbonden is aan het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht.

De onderzoekers hebben het dier na de röntgenfoto opengesneden voor inwendig onderzoek. Ook zijn er dna-monsters afgenomen, die door Wageningen Environmental Research verder worden onderzocht. Dat is belangrijk om vast te stellen waar het dier vandaan komt.

'Hij komt nu natuurlijk vanaf de Veluwe, maar misschien is het wel een wolf uit Noord-Duitsland. Dat moet uit dna-onderzoek blijken', verduidelijkt IJzer. De wolven die op de Veluwe leven zijn vrijwel allemaal bekend dankzij dna-sporen. Wanneer duidelijk wordt of deze wolf tot de Gelderse wolven behoort, is nog niet te zeggen.

De wolf op de onderzoekstafel van het DWHC.



De doodgereden wolf. Foto: Margriet Montizaan, DWHC

'Was net een gebitsreclame'

Uit het inwendige onderzoek bleek meteen dat het dier in topconditie was toen het werd aangereden. 'We zijn nog niet klaar met het onderzoek, maar we kunnen wel stellen dat het gaat om een jonge wolf met een goede conditie. Hij had bovendien prachtige tanden, het leek wel een gebitsreclame.'

Ook was zijn maag goed gevuld, waaruit opgemaakt kan worden dat hij recent gegeten had. Volgens IJzer is de wolf overleden aan interne bloedingen, die hij overhield aan de botsing met de auto.

Gevonden dankzij zweethond

De wolf, die volgens boswachter Ger Verwoerd zo'n jaar oud was, werd woensdagmorgen aangereden op de provinciale weg tussen Epe en 't Harde. De automobilist kon het dier, dat in de schemering op de weg liep, niet meer ontwijken.

Na de aanrijding wist de wolf nog het bos in te strompelen. Dankzij een zweethond, een speurhond voor wilde dieren, kwam de boswachter bij de wolf uit. Het dier was toen al overleden.

