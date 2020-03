Auto rijdt cafetaria in Renkum binnen

Een automobilist is woensdagmiddag een cafetaria aan de Achterdorpsstraat in Renkum binnengereden. Het lijkt te gaan om een ongeluk.

De bestuurder van de auto is gewond geraakt. Onbekend is of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn.

De omgeving rond het cafetaria is afgezet met linten. De politie en de brandweer zijn ter plaatse in Renkum.

Naast het voertuig is zand gestrooid over olie of brandstof die op straat is gelekt.