Stokoude molen in Zelhem heeft na tachtig jaar weer een dak

Tot groot genoegen van eigenaar Hélène Pellegrini. Ze kocht de molen in 2015 en is sindsdien al bezig met het herstel en het maken van plannen voor de molen.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Toen Pellegrini de molen uit 1818 kocht was deze in een zeer slechte staat. De oorspronkelijke functie had het al lang niet meer. In 1938 werd de kap van de molen gehaald en daarna werd het gebouw alleen nog maar voor opslag gebruikt. 'Ik woonde in Winterswijk, maar daar wilde ik weg. Toen zag mijn moeder de molen met de grond en bijbehorende gebouwen. Ik had toen nog helemaal niets met molens, maar ik vond de plek in het buitengbied heel erg mooi.'

In de molen hadden twee stichtingen gezeten en het complex was nog in eigendom van de familie Coops uit Halle. Een molenaarsgeslacht met honderden jaren molenaarsgeschiedenis in en rond de omgeving van Zelhem. Het gebouw had inmiddels de status van een rijksmonument. Daarom mocht Pellegrini er niet zomaar vanalles mee doen, maar er zaten ook geen verplichtingen aan.

Storm zorgt voor restauratieplan

'Toen ik het gekocht had, had ik helemaal geen plannen voor de molen', legt Pellegrini uit. 'Ik had op het terrein een woonruimte en het ging mij vooral om het mooie buitengebied. Totdat er een storm kwam. Ik was bang dat de molen het niet zou overleven en vanaf dat moment maakte ik me er druk over. Toen ontstond ook het idee voor de restauratie.'

Er waren al eerder partijen geweest die een poging hadden gedaan om het ruim 200 jaar oude gebouw te herstellen. Het liep allemaal op niets uit. Met heel veel energie en inzet lukte het Pellegrini wel. En met de nodige financiële steun. Vooral van de provincie en de gemeente Bronckhorst. Verder waren er ook nog kleinere fondsen en subsidieverstrekkers en werd de hulp ingeschakeld van molendeskundigen die met raad en daad konden bijstaan.

Ook plannen voor maalderij

Met het plaatsen van de kap gaat de restauratie langzaam richting de eindfase. De bedoeling is om de molen tijdens het nationale molenweekend van 9- en 10 mei te laten draaien. Maar dan is Pellegrini er nog niet. Naast de oude molen ligt de maalderij. Deze gaat in de toekomst ook nog worden gerestaureerd. De bedoeling is dat hier een klein museum in komt en dat het een educatieve functie krijgt. Ook zijn er plannen voor een landwinkel en misschien zelfs een Bed & Breakfast.

De inkomsten die hier uit ontstaan gaan weer in het onderhoud van de molen en het complex. Dit moet voorkomen dat het in de toekomst weer in verval raakt. Deze inkomsten zullen nog niet toereikend zijn. Daarom is er ook een stichting opgericht die de molen voor gebruik van Pellegrini huurt. De stichting zoekt nog partijen die ook een financiële bijdrage kunnen leveren zodat ook op de langere termijn alles draaiende kan worden gehouden.