'Warmtebedrijf Ede wil biomassa volledig afbouwen'

'Wij willen warmte leveren op een zo slimme en duurzaam mogelijke manier. Biomassa is nu een goede drager voor de verplichtingen die we zijn aangegaan om 20.000 woningen en bedrijven te verwarmen', zegt hij tegen Omroep Gelderland. 'Maar we zijn in testfases bezig om te kijken of we iets met geothermiek, zonnewarmte en restwarmte van bedrijven kunnen.'

Het was al bekend dat het warmtebedrijf aan een mix van energiebronnen werkt, maar Breunesse stelt dat volledig afbouwen van biomassa het uiteindelijke doel is.

Komende tien jaar nog nodig

'Als andere vormen net zo duurzaam, stabiel of betrouwbaar zijn zodat je midden in de nacht kunt douchen en warmte geleverd krijgt, dan kan biomassa eruit', zegt Breunesse. De huidige drie biomassacentrales in Ede gaan dan dicht of worden omgebouwd tot centrales die op aardwarmte of een andere brandstof werken, stelt hij.

Wanneer biomassa niet meer nodig is, kan Breunesse niet zeggen. Hij vermoedt dat biomassa in bepaalde mate nog geruime tijd noodzakelijk blijft, zeker nog tien jaar.

Warmtebedrijf wil meedenken over emissie-normen

De consultant reageert ook op de biomassadiscussie. 'De discussie die ontstaat in de gemeente Ede gaat over de norm: hoe pas je die toe en wat voor zekerheden kun je daar als inwoner aan ontleden?'

Het bedrijf 'participeert' volgens Breunesse graag mee in de politieke discussie of die huidige emissienormen nog wel de goede zijn. 'De normen die er nu zijn dateren uit 2010. Toen zag de wereld er anders uit dan nu.'

Breunesse zegt dat alle biomassalocaties in Ede voldoen aan de huidige regels. 'Onze installaties zijn veilig, doen het goed en zitten allemaal binnen de normen.'

