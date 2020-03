'Engbergen in Lichterlaaie' neemt sabbatical

'We kiezen voor een nieuwe stichting omdat we de twee willen scheiden', aldus Gerard Klaassen, voorzitter van Openluchttheater Engbergen. 'We hebben een openluchttheater dat is van een klein theater uitgegroeid tot een theater dat bij elke voorstelling honderden bezoekers trekt. En bij 'Engbergen in Lichterlaaie' spreken we niet van honderden, maar van duizenden bezoekers. Het is een enorm evenement geworden, dat we er niet zo maar even bij kunnen doen zoals we dat in het begin deden.'

Bekijk hier de reportage van REGIO8. De tekst gaat daaronder verder:

Een jaar rust

Als gevolg van de oprichting van een nieuwe stichting voor het evenement, zal het lichtfestival dit jaar niet plaatsvinden. 'We willen het goed in stand houden en vandaar dat we even de rust nemen om alles goed op de rail te zetten, zodat er na een jaar rust weer een goed evenement terug komt.'

Klaassen verzekert dat 'Engbergen in Lichterlaaie', na de sabbatical, in 2021 weer georganiseerd zal worden: 'Daar staan we garant voor, het is ons kindje. We gaan even in een cocon, om er straks als een prachtige vlinder weer uit te komen.'