Politie ziet verband tussen gewonde man en autobrand

De politie vermoedt dat de gewonde man die dinsdagavond in Velp werd gevonden en een autobrand in Arnhem op dezelfde avond met elkaar te maken hebben. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Rond 21.45 uur sloegen er vlammen uit een gedumpte auto op een fietspad aan de Frieslandsingel in Arnhem. De brandweer wist de vlammen te doven, maar van de auto is weinig meer over.

Korte tijd later kreeg de politie een melding van een gewonde man in Velp. Agenten troffen de man aan in de Emmastraat, waar ook een lang bloedspoor werd gevonden.

Nog veel vragen

Direct werd gedacht aan een steekpartij, maar het is een dag later nog niet duidelijk of er inderdaad is gestoken. Ook is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de verwondingen van de man.

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben op beide locaties of er meer over weten.

