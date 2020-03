Evacuatie Wilp: Anna en haar gezin logeren in de camper

Wie zondag niet op tijd het huis uit is zal de politie op de stoep krijgen. Die controleert samen met de Mobiele Eenheid (ME) en Defensie of iedereen in een gebied van 1,4 kilometer rond de bom is vertrokken.

Verder wordt een deel van de snelweg afgesloten, mogen schepen niet over de IJssel en wordt het luchtruim vrijgehouden. Aan de ontmanteling van de grote bom zitten serieuze risico's.

Op pad met de camper

En dus moet het dorp leeg. Anna Vermeer en haar gezin logeren dit weekend in de camper en ze moesten improviseren. Zondag zou eigenlijk in het teken staan van de verjaardag van hun zoontje Finn. 'Dat was wel even een teleurstelling dat hij het niet thuis kon vieren. Want ja, bij opa en oma moeten de cadeautjes nog even in de verpakking blijven.'

Slapen in de camper

Het stel viert de verjaardag nu in Wijk bij Duurstede, bij Anna's ouders. Het toeval wil alleen dat haar vader dit weekend ook jarig is, waardoor de logeerbedden al waren vergeven. 'Vandaar dat we onze camper op de oprit bij mijn ouders zetten.'

Het gezin woont in Wilp op nog geen 600 meter van de plek waar de operatie zondag plaatsvindt. Precies in het gebied dat verplicht ontruimd moet worden.

Net zoals de bewoners van de andere 400 huizen in de omgeving, moeten Anna, Matthijs, Finn en Elinn zondag uiterlijk om 07.00 uur hun huis uit zijn. Zo vroeg opstaan met kleine kinderen leek het stel niet handig, en dus vertrekken ze vandaag al. Hoewel het maar één nachtje is, moet er aardig wat worden ingepakt. 'Beddengoed, tandenborstels.. En er moeten dus ook taarten mee!', lacht Anna.

In Wilp zijn er meer mensen die vandaag al hun biezen pakken. 'Ik merk dat vooral jonge gezinnen hebben besloten om er toch maar een weekendje van te maken. Anders moet je om 06.00 uur op om het hele gezin op tijd het dorp uit te hebben.'

Bijzondere 7e verjaardag

Tussen het cadeautjes uitpakken en het taart eten door gaat het gezin de ontmanteling dit weekend op afstand wel volgen. En ondanks de gewijzigde planning denkt Anna dat het een bijzondere dag gaat worden voor haar zoon. 'Ik denk dat hij zijn zevende verjaardag nog lang zal blijven herinneren.'

