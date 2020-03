Jonge wolf dood na aanrijding bij Epe

Een automobilist reed het dier in de schemering aan tussen Epe en 't Harde en vermoedde al snel dat het ging om een wolf. De man schakelde, zoals dat moet, de politie in en meldde de aanrijding met een wild dier.

Omdat het dier na het ongeval de bossen in liep, is de hulp ingeroepen van een zweethond. Dat is een hond die wilde dieren op kan sporen. De hond wist het spoor van de wolf op te pakken en natuurbeheerders naar het dier te leiden. De wolf was toen al overleden.

Jonge wolf

Het gaat volgens Verwoerd om een jonge wolf van ongeveer een jaar oud. Welk dier het is, is nog niet bekend. De overleden wolf is naar een onderzoekcentrum in Utrecht om ontleed te worden. Uit dat onderzoek moet blijken welk dier het precies is.

De wolven die op de Veluwe leven zijn vrijwel allemaal bekend dankzij dna-sporen.

Zie ook: