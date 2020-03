Coronabesmetting gesprek van de dag in Kerkwijk: 'Kan ik mensen nog zoenen?'

'Het komt nu wel heel dichtbij, maar het is vooral vervelend voor de man zelf', vertelt een inwoonster. 'Hopelijk knapt hij snel op en breidt het niet verder uit hier. Het is hier wel een heel klein dorp.'

Niet knuffelen met kinderen

Bang voor het virus is de vrouw niet, maar ze is wel alerter. Ook omdat ze net zelf op vakantie is geweest. 'De oplettendheid is er al sinds het in het nieuws is, dus ik was al veel handen en heb wat afspraken afgezegd nadat ik op vakantie ben geweest in Afrika. Gezondheid heb je niet in de hand, dat is een kostbaar iets. Dus een beetje preventief zijn we wel zolang dat kan.'

De Kerkwijkse zegde afspraken af na haar vakantie en ging ook anders om met haar kinderen. 'Ik heb de kinderen niet geknuffeld bij thuiskomst, uit voorzorg. Je wil dat graag, maar doe het nu toch even niet. Wij zijn dan wel niet in een risicogebied geweest, maar in een vliegtuig en op een vliegveld weet je dat natuurlijk niet van anderen.'

'Kan ik nog mensen zoenen?'

Een andere bewoonster is vooral verrast dat de eerste Gelderse besmetting in haar dorp is. 'Je weet dat het een keer dichterbij zou gaan komen, maar dat het in Kerkwijk zou zijn had ik niet gedacht. Ik heb zelf net een reis gemaakt naar Vietnam, dus ik was eerder bang dat ik het zou hebben dan iemand anders hier in het dorp. Maar ik heb geen klachten', vertelt ze.

De vrouw raakt niet in paniek door de besmetting, maar denkt wel na over maatregelen die door het RIVM worden voorgeschreven. 'Als je die neemt, hoef je je geen zorgen te maken, denk ik. Ik denk alleen wel iets meer na of ik nog mensen ga zoenen.'

'Ik ga door met het leven'

Een man op straat is weinig onder de indruk van de situatie. 'Ik weet waar de man die besmet is geraakt woont. Ik blijf een beetje op afstand maar verder niet.'

'Ik ga door met mijn leven en neem geen extra maatregelen', stelt hij standvastig.

Hoge mate van betrokkenheid

Cok van Rijnsbergen van de Dorpsraad Kerkwijk zegt dat het nieuws rustig is ontvangen en er geen paniek heerst in zijn dorp. 'Ik heb een rondje gefietst en mensen gesproken. Ze zijn vrij nuchter en wachten berichtgeving af. Onze oudere bewoners hebben wel meer vragen, bijvoorbeeld over waar de besmetting is opgelopen.'

Locoburgemeester Adrie Bragt van Zaltbommel snapt de vragen van inwoners. 'Er is een hoge mate van betrokkenheid in het dorp, zoals we gewend zijn van Kerkwijk. Er zijn dan ook veel vragen en zorgen zijn, dat is begrijpelijk maar niet nodig. De man moet zelf maatregelen nemen en de GGD onderzoekt zijn contacten, op dit moment is er geen aanleiding om maatregelen te treffen.'

Bragt zegt dat het naar omstandigheden goed gaat met de man. Het gaat om een alleenstaande inwoner, die volgens Van Rijnsbergen niet erg actief is in het dorp.

