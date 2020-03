Moeder Teresa Stichting sluit winkel in Ulft: 'Het is geen doen meer'

De winkel van de Moeder Teresa Stichting in Ulft sluit op zaterdag 28 maart na twintig jaar definitief de deuren. Door een dalende omzet en een stijging van de kosten is het voor de stichting die in actie komt voor de allerarmsten in Oost-Europa niet meer rendabel om de winkel open te houden.

'De concurrentie van prijsvechters en internet wordt zo groot, dat de winkel qua prijzen niet meer interessant is voor de klant', aldus Jan Wenting, secretaris van de Moeder Teresa Stichting. 'Daardoor is de omzet zwaar teruggelopen de afgelopen jaren. We zitten nu op een punt dat de kosten in feite hoger zijn dan de opbrengsten. De winst gebruikten we altijd voor de hulp in Oost-Europa, maar als die winst er niet meer is houdt op.'

Bekijk hier de reportage van REGIO8. De tekst gaat daaronder verder.



Leeftijd breekt vrijwilligers op

Voorzitter Mimy Meuleman-Wichman wijst daarnaast op de hoge leeftijd van de vrijwilligers in de winkel: 'Het is eigenlijk geen doen meer. Ik word zelf 78 dit jaar en dan moet je een beetje aan jezelf gaan denken.'



Ondanks de sluiting van de winkel, blijft de hulpverlening van de stichting aan de minima in het Oostblok gewoon doorgaan. 'Het inleveren van goederen, het sorteren ervan en het transporteren naar Oost-Europa, dat loopt gewoon door', benadrukt Wenting.

'De nood is er nog steeds hoog en we hopen dit nog een aantal jaar vol te houden.'