Alternatief voor ziekenhuis in Winterswijk: 'Deze cliëntenraad functioneert niet'

De verontwaardiging in de oostelijke Achterhoek over de ziekenhuissoap is zo groot, dat er een initiatief komt voor een eigen cliëntenraad voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk.

De bekende druppel is het feit dat de cliëntenraad van Santiz woensdagavond niet verschijnt op een informatieavond in Winterswijk. 'Er zijn twee mensen die het initiatief willen nemen voor de oprichting van een eigen cliëntenraad voor het SKB en ik verwacht dat die vanavond opstaan', zegt Hendrik Jan Mensink van de stichting Behoud SKB.

Gosse Visser

Eén van de twee initiatiefnemers voor de 'eigen' cliëntenraad is Gosse Visser. 'De mensen met een SKB-achtergrond in de cliëntenraad zijn in de minderheid en hebben niets te zeggen', zegt Visser. 'Verder zegt de cliëntenraad zich nog te beraden op de toekomst en dat kan écht niet. Als je geen mening hebt over zoiets essentieels dat zoveel onrust veroorzaakt, waarom zit je er dan in? Deze cliëntenraad functioneert niet.'

Geruisloos

Na de bestuurlijke fusie in 2017 zijn de cliëntenraden en ondernemingsraden van het SKB en het Slingeland Ziekenhuis vrijwel geruisloos samengegaan. De voormalige cliëntenraad van het SKB zit met drie afgevaardigden in de nieuwe cliëntenraad van Santiz, die van het Slingeland met zes.

Die nieuwe cliëntenraad heeft een uitnodiging voor de informatieavond in Theater De Storm in Winterswijk, waar gesproken wordt over de toekomst van de ziekenhuizen in de Achterhoek, afgeslagen.

'Verontwaardiging groot'

'De verontwaardiging is groot', zegt Mensink. 'De cliëntenraad komt niet omdat ze het niet de setting vindt voor haar boodschap. Maar daar gaat het niet om, die mensen moeten juist luisteren wat er leeft in de maatschappij. Dat doen ze niet en dat wordt ze hoogst kwalijk genomen. Daarom komt vanavond het initiatief om een eigen cliëntenraad voor het SKB op te richten.'

Mensink benadrukt dat het initiatief voor de nieuwe cliëntenraad niet afkomstig is van de stichting Behoud SKB. 'Dit zijn twee andere mensen en voor ons is het alleen maar prettig dat er meerdere partijen opstaan die zich verzetten.'

Welke opdracht?

De hamvraag binnen de stichting Behoud SKB is met welke opdracht de nieuwe interim-bestuurder Rolf de Folter op pad wordt gestuurd? Twee zelfstandige basisziekenhuizen in de benen houden of een voortrekkersrol voor een nieuw Slingeland aan de A18 in Doetinchem, waardoor het SKB wordt uitgekleed tot een polikliniek?

'We krijgen informatie dat die opdracht nog niet geformuleerd is aan De Folter en dat zou wel erg bijzonder zijn. Hoe kan de cliëntenraad dan akkoord gaan met zijn aanstelling?', zo vraagt Mensink zich af.

'Hoeveel vertrouwen hebben artsen?'

Maar een andere hamvraag is: wat voor munitie heeft de stichting Behoud SKB zelf nog? Mensink: 'Ik vraag me af hoeveel vertrouwen de artsen nog hebben in de raad van toezicht. Mocht dat vertrouwen heel weinig zijn of nog langer ontbreken, dan heeft de raad van toezicht in navolging van de raad van bestuur een probleem.'

