Eerste Gelderlander besmet met het coronavirus, wat nu?

De eerste coronabesmetting in Gelderland is een feit. Bij een man uit Kerkwijk (gemeente Zaltbommel) is het virus vastgesteld. Hij is zover bekend de eerste Gelderlander die het virus heeft opgelopen en ligt nu in een ziekenhuis in Den Bosch. Wat weten we nu over het virus en hoe kunnen we voorkomen dat het verder wordt verspreid?

De man is in isolatie geplaatst in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Hij is volgens de GGD Gelderland-Zuid aan de beterende hand.

De GGD is verantwoordelijk voor contactonderzoek. Het virus is over te dragen door iemand die niest of hoest en daarom is het belangrijk om te weten met wie de patiënt in contact is geweest. De GGD benadert die personen. Mochten zij klachten krijgen die horen bij het coronavirus, zoals koorts, hoest en kortademigheid, dan worden zij eveneens in isolatie geplaatst en getest.

De kans dat het virus wordt overgedragen via gebruiksvoorwerpen of geld is klein. Het virus kan alleen langere tijd overleven op mens of dier.

Geen reden tot paniek

De eerste Gelderse besmetting is volgens deskundigen dan ook geen reden voor paniek. Wel zijn er vragen en zorgen onder inwoners, zo zegt ook locoburgemeester Adrie Bragt van Zaltbommel. 'Maar dat is niet nodig. Wij zijn in nauw contact met RIVM, GGD en het ziekenhuis. Ik heb er alle vertrouwen in dat het ziekenhuis en de GGD de juiste maatregelen nemen en genomen hebben.'

De Gelderse GGD's worden platgebeld met vragen. 'Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die net terug zijn van vakantie uit Italië, Duitsland of Oostenrijk en die zich afvragen of ze besmet zouden kunnen zijn', zei Linda de Heer van GGD Gelderland-Zuid dinsdag.

Bij de drie GGD's in onze provincie worden daarom extra mensen ingezet om alle telefoontjes te beantwoorden. Bij GGD Gelderland-Zuid hebben ze zelfs een speciale coronalijn waar mensen met vragen terecht kunnen.

Zie ook: Gelderse GGD's platgebeld met vragen over coronavirus

Kans op genezing groot

Ouderen en zieken lopen het meeste risico om het virus op te lopen. Dat komt omdat het immuunsysteem minder goed werkt bij ouderen en mensen die ziek zijn. Zwangere vrouwen lopen geen extra risico.

De kans op genezing is groot. Veruit de meeste mensen genezen wereldwijd van het virus.

Maar is geen medicijn. Wel kunnen mensen die besmet zijn behandeld worden voor de symptomen, bijvoorbeeld met middelen tegen koorts of extra zuurstof voor benauwde patiënten. Er wordt gewerkt aan een vaccin, maar dat zal eerst uitgebreid getest moeten worden. Dat gaat naar verwachting nog maanden duren, schrijft de NOS.

Hoe snel je geneest is niet duidelijk. Dat ligt aan diverse factoren, zoals de ernst van de klachten. Het kan uiteenlopen van enkele dagen, tot meerdere weken.

Zie ook: Dossier coronavirus in Gelderland

Besmetting voorkomen

Waarschijnlijk is het niets nieuws, maar er zijn drie simpele dingen die men kan doen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Dat zijn regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en papierenzakdoekjes gebruiken.

Wie in risicogebieden, zoals Noord-Italië, is geweest, en eerder beschreven klachten krijgt dient contact opnemen met de huisarts of lokale GGD. Het advies is om vooral niet bij de huisarts in de wachtruimte te gaan zitten op het moment dat je denkt dat je mogelijk besmet bent, maar om een afspraak te maken voor een telefonisch consult.

Wie geen gezondheidsklachten heeft, kan gewoon werken. En als je scholier of student bent hoef je ook niet thuis te blijven.

Wie nog vragen heeft over het coronavirus, kan contact opnemen met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Zie ook: Coronavirus: wanneer houd je je kind thuis van school?