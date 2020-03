Koppel van rond de 60 steelt 'vies boekje'

De Primera in Aalten is op zoek naar een stelletje op leeftijd dat vrijdagmiddag een erotisch tijdschrift heeft gestolen. In een ludiek bericht op Facebook roept de winkeleigenaar de twee op om zich te melden.

'Ik snap dat het soms best spannend kan zijn om een ‘spannend boekje’ af te rekenen in een drukke winkel', zo schrijft eigenaar Raymond Doornink op de Facebookpagina van de Primera. 'Maar kom op, het is 2020 dus ik kijk nergens meer van op. Het staat uiteraard weer prachtig op beeld hoe die erin glijdt, boekje in binnenzak bedoel ik dan, dus wees sportief en kom die 9 euro 95 nog even afrekenen.'

Het gaat om het tijdschrift Seventeen. het stelletje is volgens Doornink rond de zestig jaar oud.

Tweede keer

Omdat het de tweede keer is dat het erotische tijdschrift werd gestolen in korte tijd, besloot Doornink het bericht online te zetten. De daadwerkelijke beelden delen is geen optie. 'Iedere diefstal is er een te veel, maar ik ga geen stelletje voor tien euro aan de schandpaal nagelen.

Doornink: 'Daarom houd ik het een beetje leuk, maar ik leg er wel de nadruk op dat ze het toch komen betalen.'