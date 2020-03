'Ik maak er liever een einde aan', ouders Hoenderloo Groep vrezen voor hun kind

'De kwaliteit van de zorg holt uit', is te lezen. 'Progressie die de kinderen hadden geboekt, is tot stilstand gekomen of teniet gedaan.' En de jongeren geven volgens hun ouders zelf in sommige gevallen aan dat het 'allemaal niet meer hoeft'. Zij voelen zich steeds meer 'een last'.

Zelfmoord

Een anonieme ouder in de brief: 'As dit inderdaad betekent dat mijn kind dit (zelfmoord. red.) als enige uitweg ziet, dan komt er naast de rouwadvertentie een tweede: 'met dank aan Pluryn'.

Kijk hier naar een ouder die vertelt dat de Hoenderloo Groep de laatste redding is voor hen:

Onder grote druk

Door de onzekere situatie in de afgelopen maanden is al een aantal medewerkers vertrokken. 'De één na de ander', stellen de ouders. 'Zij worden vervangen door tijdelijke krachten die onvoldoende zijn toegerust om deze specialistische zorg goed te geven.'

Verder is te lezen dat medewerkers die blijven, onder grote druk staan, stress hebben of de motivatie verliezen. Zij kunnen daardoor hun werk niet langer naar behoren uitvoeren. 'Ondertussen blijft het bestuur en management zich liever met andere zaken bezighouden.'

Dinsdagavond werd de definitieve beslissing genomen om de Hoenderloo Groep te sluiten. Dat kan niet anders, zegt Pluryn, wegens oplopende rode cijfers die de instelling schrijft.

