Dana Winner zingt in Oldebroek

Zangeres Dana Winner treedt op 5 mei op in het Kulturhus De Talter in Oldebroek. De Belgische zangeres zit dertig jaar in het vak.

Of het nu in het theater is of in een grote concertzaal, overal weet Winner het publiek te raken met haar unieke stem, haar zorgvuldig uitgekozen liedjes en haar stijlvolle shows.

Ze is niet alleen in Vlaanderen en Nederland een populaire zangeres, ook Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en Zweden hebben de 55-jarige Winner in het hart gesloten. Bekende nummers van haar zijn: De oude man en de zee, Woordenloos, Westenwind en Geef de kinderen de wereld.

Sinds 1990 bracht Dana Winner meer dan 250 liedjes uit. Dat leidde tot ruim 3,5 miljoen verkochte cd's wereldwijd.

Op donderdagavond 12 maart kunnen liefhebbers tussen 19.00 en 21.00 uur in Kulturhus De Talter in Oldebroek terecht voor kaarten in de voorverkoop.