'Met corona besmette man knapt op, virus waart niet rond door Kerkwijk'

Het gaat goed met de man uit Kerkwijk die met een coronabesmetting in het ziekenhuis ligt. 'Hij is aan de beterende hand', zegt arts infectieziekte Jolanda Hoefnagel van GGD Gelderland-Zuid.

De man uit Kerkwijk (gemeente Zaltbommel) meldde zich vrijdagavond in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch met griepverschijnselen. Maandag testte hij positief op het coronavirus, waarna hij in isolatie werd geplaatst. 'Het ziekenhuis test tegenwoordig zelf op het coronavirus, zo is het ontdekt', aldus Hoefnagel.

Zie ook: Eerste coronabesmetting in Gelderland

Geen hoog risico

Het is niet duidelijk waar de man het virus heeft opgelopen. De GGD heeft volgens de arts alle contacten van de man al in kaart kunnen brengen. Daaruit bleek dat er geen zogenoemde 'hoogrisicocontacten' zijn geweest: mensen die nauw met de patiënt samen zijn geweest.

Wel zijn er mensen die kort, vlucht of op afstand met hem in contact zijn geweest. Deze laagrisicogroep krijgt instructies over wat ze wel of niet mogen doen. 'Ze mogen gewoon naar buiten of naar het werk', zegt Hoefnagel.

Als ze ziek worden of verschijnselen vertonen, moeten ze zich melden. Het virus gaat over door hoesten, dus als ze klachten krijgen die wijzen op een infectie van de luchtwegen, worden ze getest door de GGD.

'Virus waart niet rond door Kerkwijk'

Andere mensen in Kerkwijk die niet zijn gebeld door de GGD, hebben volgens Hoefnagel geen contact gehad met deze man. Zij moeten de landelijke adviezen volgen, zoals vaak hun handen wassen. 'En als ze zich niet lekker voelen en in gebieden zijn geweest waar het virus rondwaart, dan moeten ze thuisblijven. En dat is niet in Kerkwijk, want daar waart het vooralsnog niet rond', aldus de GGD-arts.

Mensen hoeven pas contact op te nemen me de huisarts als ze 'echt koorts hebben en hoesten of last hebben van benauwdheid'.

Test in ziekenhuis

Het ziekenhuis heeft zelf de taak om de contacten van de man in het ziekenhuis op te sporen. Zijn kamergenoten hebben volgens het JBZ geen klachten, maar worden voor de zekerheid getest. Zij worden ook in isolatie verpleegd.

Medewerkers die intensief contact hebben gehad met de patiënt én verkouden zijn of griepachtige verschijnselen hebben, worden ook getest. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

Zie ook: Gelderse GGD's platgebeld met vragen over coronavirus